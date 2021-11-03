Карин о президентских реформах: Они позволяют гражданам здесь и сейчас решать свои вопросы

Защита прав граждан - одно из новшеств Послания главы государства.

В Казахстане по поручению главы государства осуществляется реализация реформ и инициатив в различных сферах. Одним из основных документов, определяющих дальнейший вектор развития страны, является Послание президента. Как документ исполняется на практике, рассказал в интервью "Хабар" помощник президента Ерлан Карин, передает Zakon.kz.

О Послании президента

1 сентября глава государства озвучил очередное Послание народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны".

Работа по его реализации началась с формирования общенационального плана. Он был разработан и утвержден из 103 пунктов, и только из этого можно понять, насколько объемный получился документ, который охватывает самые разные направления. Работа по реализации этого плана уже началась.

Например, одна из крупных социальных инициатив президента – увеличение минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге. В рамках реализации этого поручения был разработан проект изменений в закон о республиканском бюджете на 2022-2024 годы, и вопрос увеличения минимальной заработной платы был уже рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы при Мажилисе и направлен на рассмотрение в рамках пленарных заседаний.

Также разработан проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс. Президент в своем Послании говорил о необходимости гармонизации норм УК РК с положениями Второго консультативного протокола международного пакта о политических и гражданских правах, к которым Казахстан присоединился в прошлом году. В рамках исполнения этого поручения Генпрокуратурой был разработан вышеупомянутый закон в части Уголовного кодекса, как отмена смертной казни. Этот законопроект также был рассмотрен в стенах Мажилиса, и скоро ожидается очередное чтение. Поэтому работа по реализации основных норм Послания президента была начата сразу, и в ней активно и консолидированно участвуют и правительство, и Парламент, и другие структуры.

Какие инициативы главы государства улучшат социальное положение казахстанцев

Одной из самых популярных инициатив президентских реформ среди населения является норма касательно изъятия пенсионных накоплений из ЕНПФ для улучшения своих жилищных условий и решения проблем со здоровьем.

По последним данным, были одобрены заявки на сумму около двух триллионов тенге для улучшения жилищных условий. И на 49 миллиардов тенге одобрены заявки казахстанцев для решения проблем со здоровьем. Это пример того, как президентские реформы позволяют гражданам здесь и сейчас решать свои вопросы быта, улучшения социальных, жизненных условий.

Одной из таких последних мер касательно президентских инициатив является оказание социальной помощи для получения образовательных услуг. Президент на последнем заседании Национального совета в феврале этого года и на предыдущих заседаниях говорил о необходимости специальной квоты при распределении государственных грантов на образование для определенной категории лиц, и эта инициатива была сразу же реализована. В конце августа министром образования и науки был подписан приказ о выделении очередных государственных грантов на получение образования. Их получили десятки тысяч человек, из них более пяти тысяч – дети из семей, где воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей, дети-инвалиды 1-2 групп, дети из неполных семей. Это пример того, как эти инициативы помогают в реальном времени улучшать жизнь людей.

Касательно образования была еще одна норма, которая была принята также по инициативе президента, – это увеличение подушевого финансирования для детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас эта норма повышена в несколько раз и составляет на каждого ребенка более 700 тысяч тенге.

Также президент на Национальном совете говорил о том, что необходимо создать карту востребованных объектов для лиц с ограниченными возможностями. Почему? Потому что сейчас многие возводимые объекты строятся с определенными требованиями – пандусы, туалеты, лифты и так далее. Но те объекты, которые были построены ранее, не имеют соответствующей инфраструктуры, поэтому президент дал поручение разработать карту востребованных объектов, то есть, какие объекты чаще всего посещают люди с ограниченными возможностями, и в рамках этого поручения была составлена карта из 35 тысяч объектов по всей стране.

Эта карта размещена на специальном сайте, называется она "Социальная защита для инвалидов", и каждый год по четыре тысячи объектов будут адаптироваться для лиц с ограниченными возможностями. Ожидается, что до 2025 года 29 тысяч объектов будут охвачены данной работой. Это колоссальная работа, которая улучшит качество жизни наших сограждан.

Еще одна норма, которая реализована частично, но в полной мере она должна заработать с 1 января – это упрощение процедуры подтверждения и установления болезни. Как известно, нашим гражданам приходятся каждый год проходить медкомиссии, обходить врачей и так далее. И президент говорил, какая необходимость каждый год проходить все эти комиссии, что нужно проанализировать этот процесс и упростить. Это поручение было дано в конце февраля, и госорганы, не затягивая, приступили к его реализации.

С 1 октября уже работает пилотный проект по упрощению данной процедуры и, как я уже сказал, в полной мере он заработает с 1 января 2022 года. То есть меньше года потребуется на реализацию данного проекта. Нужно будет интегрировать базу данных сразу нескольких госорганов для удобства наших граждан при получении результатов анализов и необходимых справок. Тем самым мы упростим, оптимизируем и облегчим жизнь нашим гражданам.

О реализации правозащитных инициатив

Правозащитной тематике глава государства посвятил специальный блок. Это одно из новшеств президентского Послания. Для того, чтобы ориентировать в целом госорганы на системную работу по защите прав человека, президентом был подписан указ о комплексном плане по защите прав человека, который включает очень много пунктов. Сейчас идет работа по реализации всех этих инициатив.

Из последних реализованных инициатив в качестве примера можно привести следующее. Президент в свое время дал поручение, что все пенитенциарные учреждения и учреждения полиции должны быть охвачены системой видеоконтроля. Сейчас эта работа уже начата, выделены средства на 2021 год. Будет установлено более 16 тысяч камер на данных объектах, начато поэтапное введение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов.

Комитетом УИС составлены расчеты на поэтапное приобретение в течение трех лет (2021-2023 годы) систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях. На 2021 год решением РБК при уточнении бюджета поддержаны расходы в сумме 3,7 млрд тенге.

В этом году видеонаблюдением охватят 29 учреждений с самой сложной оперативной обстановкой, а обеспечение удаленного видеомониторинга в оставшихся учреждениях будет завершено в 2023 году. Всего в учреждениях уголовно-исполнительной системы установят 33 966 камер.

Кроме того, в настоящее время во всех подразделениях полиции ведутся активные работы по монтажу систем видеонаблюдения.

Из местного бюджета денежные средства выделены для всех департаментов полиции, которыми разработаны и согласованы с МВД технические спецификации и проводятся конкурсные процедуры государственных закупок оборудования.

В Западно-Казахстанской области работы по установке видеокамер завершены.

В городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях и центральном аппарате МВД заключены договора, идут поставка и монтаж оборудования.

Таким образом, до конца текущего года планируется завершить оснащение видеокамерами служебных помещений оперативно-следственных подразделений городских, районных и поселковых отделов полиции.

О политических реформах

В этом году впервые прошли выборы сельских акимов. Насколько удалась эта кампания и какие перспективы ожидаются?

Президентом уже выделены четыре пакета политических реформ, и только в рамках этих политических реформ уже приняты десять законов за два года. Один из значимых документов был подписан президентом в конце мая – о внесении изменений в закон о выборах, согласно которому в июле состоялись первые прямые выборы сельских акимов.

На этих выборах заработала еще одна президентская инициатива – это внесение в избирательный бюллетень графы "Против всех". То есть на этих выборах заработало сразу несколько инициатив президента по политическим реформам. И это будет продолжаться, потому что выборы будут проходить по истечении полномочий ранее избранных акимов. Таким образом, у нас обновится корпус акимов.

Многие реформы носят пакетный характер: президентские инициативы реализуются не в отрыве друг от друга или в одиночном режиме, а подкреплены другими инициативами.

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