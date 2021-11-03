Сын самого разыскиваемого преступника России сдал отца полиции

Мужчину разыскивали более 20 лет.

Самого разыскиваемого преступника России полиции сдал его сын, сообщает Zakon.kz.

К тому же Юрий Чекин, обвиняемый в заказном убийстве в 2000 году прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина, оказался миллионером.

Как уточнил "Ленте.ру" его адвокат Михаил Пуртов, Чекин владеет недвижимостью на 70 миллионов рублей (более 420 млн тенге).

Активы Чекина – это разнообразная недвижимость на общую сумму 70 миллионов рублей. До задержания он планировал разделить их между сыном и племянницей, которая по стечению обстоятельств стала его гражданской женой, – сказал адвокат.

По словам адвоката, Юрия Чекина полиции сдал его сын – Сергей Чекин.

Он рассказал, что Сергей помог отцу организовать убежище. А после раскрыл полицейским его местонахождение.

Юрий Чекин был задержан 26 октября после 20 лет розыска.

По версии следствия, в 1990-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. При этом у него был кооператив, через который он на протяжении 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. За это против Чекина прокуратура возбудила уголовное дело. В отместку за уголовное преследование он заказал убийство прокурора Юрия Бедерина, – говорится в сообщении.

Также Чекин в 1996 и 1998 годах организовал убийство двоих знакомых, пытавшихся обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ, уже осудили за эти преступления.

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