Вице-премьер Ералы Тугжанов прибыл в Алматы

Тугжанов поручил акимату города увеличить охват вакцинацией от COVID-19.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов прибыл в Алматы с рабочим визитом. Он посетил строящуюся школу, встретился с представителями интеллигенции и провел совещание с руководителями медицинских организаций, передает Zakon.kz.

В Алматы Тугжанов прибыл для того, чтобы ознакомиться с ходом работ по реализации поручений президента, которые касаются социально-культурного развития и стабилизации эпидситуации в городе.

Первым делом заместитель премьера вместе с заместителем акима Алматы Ержаном Бабакумаровым посетил строящуюся в микрорайоне "Саялы" школу. С учетом внутренней миграции и возведением ряда жилых комплексов здесь увеличивается нагрузка на учебные заведения. Чтобы не допустить трехсменного образования, было решено впервые построить школу на 1800 мест (ранее школы строились на 1200 мест). Школу планируют достроить до конца этого года и оснастить современным оборудованием.

Ералы Тугжанов поручил продолжить практику строительства масштабных школ на 1800 и более мест в случае высоких показателей прироста населения.

Затем заместитель премьер-министра встретился с представителями интеллигенции в Национальной библиотеке. Он обсудил с ними национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру".

На встрече присутствовали представители творческой и академической сферы, Общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана и молодежи. Также были министры информации и общественного развития Аида Балаева, культуры и спорта Актоты Раимкулова, заместитель акима Ержан Бабакумаров, первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

Участники встречи озвучили ряд предложений по вопросам дальнейшего развития культурной инфраструктуры, продвижения национальных ценностей в различных форматах медиапродукции и кино, увеличения образовательного контента на государственном языке и другие. А представители госорганов разъяснили основные направления работы в рамках нацпроекта и прокомментировали поднимаемые вопросы.

В завершение встречи Ералы Тугжанов поручил госорганам усилить взаимодействие для качественной реализации нацпроектов, в том числе с учетом озвученных предложений.

Следующим объектом, который посетил заместитель премьера Ералы Тугжанов, стала Центральная городская больница. После обхода больницы состоялось выездное заседание МВК с руководителями медицинских организаций. В совещании также приняли участие заместитель акима Ержан Бабакумаров, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин, а также акимы районов.

На совещании был рассмотрен ряд принимаемых мер как местными исполнительными органами, так и управлениями здравоохранения. Идет значительный спад заболеваемости в Алматы, на сегодня среднесуточная заболеваемость не превышает 150-160 случаев. Алматы вышел из "красной" зоны. Сейчас необходимо не расслабляться, потому что вы видите обстановку в наших сопредельных государствах, там эпидситуация ухудшается, – сказал главный санврач страны Ерлан Киясов.

Заслушав доклады, Ералы Тугжанов поручил акимату города увеличить охват вакцинацией от COVID-19 и сезонного гриппа. Он попросил ректоров вузов усилить работу по вакцинации студентов, поскольку на сегодня охват вакцинацией алматинских студентов составляет 57%. По словам Тугжанова, этот вопрос важен для обеспечения безопасного образовательного процесса.

Вице-премьер подчеркнул, что Алматы – крупнейший город, поэтому вопросы развития системы здравоохранения, эпидситуации, а также иммунизации населения должны находиться под жестким контролем руководства акимата.

Далее заместитель премьера поехал на открытие De Monfort University Kazakhstan. Вечером он вернется в Нур-Султан.

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