У велогруппы Astana Qazaqstan новый спортивный директор

Александр Шефер возвращается в команду.

Один из самых опытных и успешных руководителей в истории команды Astana Qazaqstan Александр Шефер возвращается в родную команду, сообщает Zakon.kz.

Шефер займет должность ведущего спортивного директора в 2022 году. В нынешнем сезоне Александр работал с российской командой "Газпром – Русвело". Несмотря на действующий контракт на 2022 год, коллективы достигли взаимной договоренности о возвращении Александра Шефера в команду Astana Qazaqstan.

Я действительно счастлив воссоединиться с командой Astana Qazaqstan после года, проведенного вне проекта. Я чувствую, что полон энергии и вдохновения перед новым сезоном. Я благодарен руководству "Газпром – Русвело" за время, проведенное в этой команде, за новый опыт, который я получил там, а также за понимание и гибкость в вопросе моего возвращения в команду Astana Qazaqstan. Я очень ценю это. Что ж, приближается новый сезон, и в следующем году команда сильно изменится, она поставит новые амбициозные цели. И я очень жду возможности снова начать работать бок о бок с Александром Винокуровым и всеми моими товарищами по команде и коллегами, которых я знаю давно, – сказал Александр Шефер.

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