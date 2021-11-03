Крупную партию "синтетики" нашли у алматинца в машине

Наркотики изъяты, водитель задержан.

Крупную партию синтетических наркотиков нашли у алматинца в машине, остановив его за нарушение ПДД, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками полиции экипажа "Буран-201" остановлена автомашина Hyundai, при досмотре которой обнаружена "синтетика".

33-летний водитель задержан.

Выдал себя водитель, заметно нервничая, пока инспекторы составляли в отношении нарушителя ПДД административный протокол.

Он места себе не находил. Как выяснилось, неспроста. Причиной такого поведения стали свертки, обнаруженные в ходе осмотра транспортного средства фигуранта. Всего изъято и приобщено к материалам уголовного дела 224 свертка с веществом, происхождение и принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза. В свое оправдание подозреваемый заявил, что зелье приобрел в интернет-магазине для личного употребления. Однако есть подозрение, что такой объем наркотиков предназначался для дальнейшей розничной продажи. Эту версию мы непременно проверим оперативным путем, – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

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