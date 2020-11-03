В Казахстане ежегодно выявляется около 5000 случаев заболевания раком молочной железы

Женщинам нужно два раза в год проходить УЗИ молочных желез.

28 лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила октябрь месяцем борьбы с раком груди. С целью профилактики и ранней диагностики заболеваний молочных желез, Национальным научным онкологическом центром в период с 22-23 октября проведен День открытых дверей, приуроченный к дате.

По итогам проведения данного мероприятия журналист информационного портала Zakon.kz поговорил о методах профилактики и ранней диагностики рака молочной железы с Саменовой Динарой Ермековной, хирургом онкологом-маммологом, врачом высшей квалификационной категории, магистром медицины. Ее практическая деятельность связана с пластической, реконструктивно-восстановительной хирургией молочной железы.

- Динара Ермековна, рак молочной железы - одно из самых распространенных онкозаболеваний в Казахстане. Почему так сложилось?

- Рак молочной железы распространен не только в Казахстане, но и во всем мире. Он уже давно занимает лидирующее место в онкологии.

В Казахстане ежегодно выявляется около 5000 новых случаев. В структуре заболеваемости по стране этот вид рака стоит на первом месте. В структуре смертности от злокачественных новообразований он занимает 3-е место и ежегодно уносит жизни порядка 1200 женщин.

Это - многофакторное заболевание, развитие которого связано с изменением генома клетки из-за внешних причин и гормонов. На сегодняшний день причина его возникновения неизвестна, но существуют факторы риска, которые повышают вероятность развития данного заболевания.

Современная медицина определяет немалое их количество, однако есть факторы повышенного риска, к ним относятся: · наследственный фактор (наличие доброкачественных и злокачественных новообразований у родственников по материнской линии); · наличие онкологии женских половых органов; · нейроэндокринные нарушения; · возраст старше 35 лет; · искусственное прерывание беременности (аборт; · ожирение (известно, что при сочетании ожирения с диабетом и артериальной гипертензией, риск рака молочной железы увеличивается в три раза); · сахарный диабет; · гипертоническая болезнь; · злоупотребление алкоголем; · курение (особенно, если оно начато в юном возрасте); · длительный психический стресс; · поздняя первая беременность (после 30 лет); · раннее менархе (начало менструальной функции) – до 12 лет; · поздняя менопауза (после 55 лет); · эндокринное бесплодие; · нарушение менструального цикла; · гинекологические заболевания (миома матки, эндометриоз и так далее); · воспалительные заболевания молочных желез.

- Связан ли уровень заболеваемости с уровнем жизни?

- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у женщин с более высоким уровнем дохода (вне зависимости от расовой или этнической принадлежности) риск развития рака молочной железы выше, чем у женщин с менее высоким уровнем. Истинные причины такого различия до сих пор неизвестны, но сопряжены они со многими факторами.

У женщин, живущих в бедности, с большей вероятностью заболевание будет диагностировано на поздней стадии, следовательно, у них ниже вероятность справиться с ним. Более обеспеченные женщины, судя по статистике, выигрывают. Вероятно, это связано с несколькими причинами, включая образ жизни, питания и другие характеристики состояния здоровья, такие как ожирение, биология опухоли, плотность молочных желез и так далее. Доступ к медицинскому обслуживанию и доступность лечения также играют немаловажную роль.

- В каком возрасте женщинам чаще всего ставят это диагноз? Можно ли сказать: "Я молодая, со мной этого точно не случится"?

- В мире - это самый частый вид рака, им болеют женщины в возрасте от 13 до 90 лет. Количество случаев рака молочной железы в развитых странах резко увеличилось после 1970-х годов. Причиной увеличения частоты заболеваемости считают изменившийся стиль жизни населения развитых стран, в частности то, что в семьях стало меньше детей, сроки грудного вскармливания сократились, а возраст первых родов перешагнул тридцатилетний рубеж. Возможно в этом кроется причина того, что женщины с высоким доходом чаще заболевают раком молочной железы. Они кормят грудью меньше времени, меньше рожают и рожают позже.

К сожалению, по статистике рак молочной железы с каждым годом молодеет, поэтому утверждать, что молодой возраст – гарантия того, что вы не заболеете, неправильно. Вот почему профилактические осмотры и обследования крайне важны в любом возрасте!

- Действительно ли самообследование – один из важных способов ранней диагностики рака молочной железы? Как правильно осматривать себя самостоятельно и с какой периодичностью?

- Безусловно! Правильное и регулярное самообследование молочной железы – гарантия того, что женщина своевременно обратится к маммологу.

Делать это лучше всего в один и тот же день менструального цикла. Наиболее подходящее время – 5-6-й день от начала менструации.

Во время менопаузы самодиагностику необходимо выполнять в один и тот же день каждого календарного месяца.

Эту процедуру женщина должна проводить ежемесячно. Но не чаще! Иначе изменения всякий раз могут быть слишком незначительными, чтобы их заметить.

Проводя регулярное самообследование, вы можете заметить следующие признаки неблагополучия: · изменение формы груди; · асимметрия/увеличение/уменьшение молочных желез; · сыпь/покраснения; · язвы и опрелости под грудью; · втягивание сосков; · потемнение ареолы; · трещины на сосках; · увеличение подмышечных лимфатических узлов; · выделения из сосков (кроме периода лактации); · уплотнения/узлы в жировой ткани желез.

Теперь об этапах самоосмотра. Самодиагностика груди требует большого внимания ко всем деталям.

Первый этап - осмотр бюстгальтера. Многие заболевания груди сопровождаются выделениями из сосков и шелушением кожи. На белье могут оставаться пятна, корочки или частички отмерших клеток. Выделения не всегда заметны при надавливании. Поэтому белье осматривайте тщательно.

Второй этап - общий осмотр перед зеркалом. Руки лучше расположить вдоль туловища или поставить на пояс. В таком положении легко заметить даже небольшие изменения формы и симметричности. Плюс ко всему перед зеркалом можно оценить подвижность желез. Для этого руки поднимают, затем заводят ладони за голову. В норме обе груди должны симметрично смещаться при каждом движении.

Третье – пальпация в положении стоя. Для обследования левой молочной железы направьте левую руку за голову, пальцами правой руки легко надавливайте на грудь, по спирали (от подмышечной зоны к соску круговыми проникающими надавливаниями) прощупывая всю поверхность. Потом - по квадрату (область условно делят на квадраты, каждый участок прощупывается сверху вниз). Убедитесь, что в тканях молочной железы нет уплотнений. Сожмите сосок двумя пальцами и проверьте, нет ли выделений. Все то же самое проделайте с правой грудью.

Четвертое – прощупывание в положении лежа на спине. Принцип обследования - такой же, как и в положении стоя. Завершите осмотр пальпацией подмышечных областей на предмет наличия припухлостей и опухолей.

- Какие основные методы исследования молочных желез используются врачами в XXI веке?

- Это - УЗИ молочных желез, маммография, цифровой томосинтез, МРТ молочных желез.

- Сейчас в Казахстане действует программа бесплатного скрининга молочной железы. Кто и как может воспользоваться этим?

- В нашей стране существует 3 вида скрининга на раннее выявление злокачественных новообразований.

1. Скрининг рака шейки матки проводится среди женщин в возрасте от 30 до 70 лет 1 раз в 4 года путем забора мазка на цитологическое исследование.

2. Скрининг рака молочной железы - это прохождение маммографии. Женщинам в возрасте от 40 до 70 лет данное обследование показано 1 раз в 2 года.

3. Скрининг рака толстой кишки актуален для мужчин и женщин от 50 до 70 лет 1 раз в 2 года.

Данные скрининги входят в перечень Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это можно сделать в поликлинике или во врачебной амбулатории по месту прикрепления. Каждая женщина может бесплатно пройти I этап скрининга в медицинской организации, к которой она прикреплена. Если необходимо углубленное обследование, женщина должна быть застрахована.

- У каких женщин риск возникновения рака молочной железы намного выше? Является ли фактором риска грудь большого размера?

- Нет, большой размер груди к фактором риска не относится. А вот что касается повышенного риска, то это - наследственная предрасположенность BRCA 1, BRCA 2. Присутствие мутаций в этих генах может увеличить вероятность рака молочной железы более чем в 5 раз, а рака яичников - в 10-28 раз.

Частота таких мутаций - не более 1%. Но при этом риск заболеть раком молочной железы или раком яичников в течение жизни для женщин, имеющих генетическую предрасположенность к ним, достигает 80%.

Генетическая предрасположенность – очень серьезное показание к регулярному обследованию для обнаружения заболевания на ранней стадии. Генетический анализ на такие мутации можно проводить в любом возрасте.

Увеличить риск развития рака молочной железы могут и другие мутации или наследственные заболевания. Они встречаются гораздо реже, чем BRCA1 или BRCA2, и не так сильно повышают риски. Но, тем не менее, имеют место.

- синдром Линча, связанный с генами MLH1, MSH2, MSH6 и PMS2;- синдром Каудена (CК), связанный с геном PTEN;- синдром Ли-Фраумени, связанный с геном TP53;- синдром Пейтца-Егерса (СПЕ), связанный с геном STK11;- атаксия-телеангиэктазия (А-Т), связанная с геном ATM;- Наследственный диффузный рак желудка, связанный с геном CDH1: - Ген PALB2 - Ген CHEK2

Очень важно проводить исследование не генетическую предрасположенность в следующих случаях: - Если есть или был рак молочной железы и яичников у родственников 1-й и 2-й степени родства, особенно если болезнь настигла в раннем возрасте. - Двусторонний рак молочной железы (у женщины или ее родственников). - Рак груди и предстательной железы у мужчин в семейном анамнезе. - Множественные первичные опухоли в различных органах у самой женщины и/или у ее родственников. - Если у двух и более ваших родственников были опухоли одной локализации, редкие формы рака. - Если есть атипичные пролиферативные заболевания молочной железы. - Если опухоль появилась в раннем возрасте. - Если мутация в генах BRCA1 или BRCA2 выявлена у родственников.

- Есть ли риск возникновения рака молочной железы из-за использования средств оральной контрацепции?

- Пока использование таких средств считается одним из факторов риска. Но должна отметить, что влияние контрацепции на развитие рака молочной железы до конца не изучено. Многие ученые подобное влияние опровергают.

Например, в 1996 году всемирное эпидемиологическое исследование по изучению гормональных факторов риска рака молочной железы показало некоторое повышение риска у женщин, недавно начавших и принимающих оральные контрацептивы. Но, опять же, как показало это же исследование, по прошествии 10 и более лет после окончания приема препаратов, степень риска рака молочной железы не отличается от женщин, которые не пользовались контрацепцией.

Некоторые исследования показывают, что более 5 лет использования оральных контрацептивов приводит к повышению риска рака молочной железы.

Так что, здесь все неоднозначно.

- С факторами риска разобрались. Есть ли способы эти риски снизить? Что можете посоветовать женщинам в качестве профилактики?

- К сожалению, волшебная таблетка до сих пор не изобретена. Профилактика рака молочной железы – это ежегодный осмотр и обследование.

Основное, что может сделать женщина, это проводить регулярное самообследование, о котором мы уже говорили. Делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО 1 раз в месяц. При обнаружении у себя каких-либо изменений нужно немедленно идти к врачу, а не переживать и ждать, во что это перейдет.

В онкологии существует такое понятие, как вторичная профилактика. То есть результаты нашего лечения напрямую зависят от стадии, в которой выявлено заболевание. Чем раньше выявлена опухоль, тем выше вероятность полного излечения, на самых начальных стадиях она достигает 90%. Чем стадия выше, тем сложнее добиться стойкой ремиссии.

Что касается обследований, то женщинам нужно 2 раза в год проходить УЗИ молочных желез. С 40 лет один раз в год (а при отягощенном анамнезе 2 раза в год) делать маммографию, которая, к слову сказать, считается самым эффективным, общепризнанным во всем мире методом скрининга. Ну и ежегодная консультация маммолога обязательна для всех!

- У мужчин бывает рак молочной железы?

- Да, мужчины тоже болеют раком груди, но во много раз реже. Рак грудной железы у мужчин часто возникает на фоне гиперэстрогенемии.

Это – довольно редкая злокачественная опухоль. Диагностируется в 100 раз реже, чем рак молочной железы у женщин. Встречается преимущественно у пожилых мужчин, средний возраст – 59 лет. Но были случаи такого рака у мальчиков шести лет… А самому взрослому пациенту был 91 год.

- Превентивное удаление груди оправдано в качестве метода борьбы с раком? На Западе это сейчас довольно распространено. У нас проводят такие операции?

- Да, с целью борьбы с раком молочных желез, у нас проводят профилактическую мастэктомию. При этом мы, конечно же, учитываем наследственную предрасположенность.

Как я уже говорила, есть несколько "плохих" наследственных генов. Самыми известными мутациями являются BRCA1 и BRCA2.

Мутации в этих генах связаны не только с повышенным риском рака молочной железы и яичников, но и с другими видами онкопроцесса.

- Еще одно популярное мнение: грудное вскармливание предотвращает рак груди. Это правда?

- Грудное вскармливание снижает риск, особенно если оно систематическое, продолжительное. Но, увы, оно не предотвращает появление того заболевания, о котором мы с вами сегодня говорим.

- Из каких этапов состоит лечение рака молочной железы?

- Неадъювантная химиотерапия (медикаментозная терапия до операции), оперативное лечение, адъювантная химиотерапия (все лекарственные методы после операции), дистанционная лучевая терапия и гормонотерапия.

- Как часто при лечении приходится прибегать к удалению груди?

- При запущенном положении дел (распад опухоли, кровотечение из опухоли), при 3-4 стадии, если размер опухоли более 2,0 см и при гиперэкспресии Her2/neu. При всех этих случаях показано удаление.

Но! Даже учитывая все показатели, мы стараемся делать органосохраняющие операции с сохранением груди или с установкой имплантов.

- Каковы шансы успешно вылечить заболевание? Какие прогнозы при раке молочной железы?

- Шансы очень высоки при своевременном обращении за медицинской помощью. Как я уже говорила, самодиагностика – главный шаг к раннему выявлению, обращению и результативному лечению. Плюс ко всему, при своевременном выявлении образования на маммографии, на скрининговом исследовании, можно добиться максимальных результатов в последующей терапии!

Ну и, конечно же, мы приходим к полной ремиссии только при условии, что пациент проходит все этапы лечения без перерывов и отказов! Отказ даже от одного из этапов прописанного лечения может привести к плачевным последствиям, помните это!

Беседовала Александра Девяшина

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