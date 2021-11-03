Автобус закидали камнями в Алматы – комментарий ДП

Под публикацией жители Алматы отметили, что это не первый случай в мкр. "Саялы".

В Алматы автобус закидали камнями, передает Zakon.kz.

Фотографии опубликовали в группе "Общественный транспорт Алматы" в Facebook.

Вот такие нелюди появились в мкр. "Саялы", закидали вчера вечером автобус камнями. Разбили стекла и скрылись в ночи. Что за публика, и так проблемы с транспортом, теперь автобус будет простаивать для замены стекла. Пещерные люди, не иначе, – говорится в описании фотографий.

Под публикацией жители Алматы отметили, что это не первый случай в этом микрорайоне, и предложили патрулировать такие неспокойные районы.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции, где сообщили, что по данному факту заявления в полицию не поступали.

Управлением полиции Алатауского района по данному факту проводится проверка, виновные лица понесут наказание. пресс-служба ДП Алматы

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