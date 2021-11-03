В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

РГП "Казгидромет" прогнозирует туман и ветер.

Неустойчивая погода ожидается в нескольких регионах страны 4 ноября, сообщает Zakon.kz.

РГП "Казгидромет" прогнозирует туман и ветер.

Ночью 4-5 ноября на севере Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области – туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Кызылорде – ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На юго-востоке в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 м/с.

В Актау – ветер восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области – ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Атырау – ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

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