В Алматы 29 родителей лишены родительских прав

29 родителей лишены родительских прав в Алматы.

В Алматы с начала этого года к 29 родителям применена крайняя мера в виде лишения родительских прав, передает Zakon.kz.

Как сообщает Polisia.kz, одним из основных рычагов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является взаимодействие с межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах города и районов.

В Алматы с начала этого года на заседаниях комиссий 2255 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. Рассмотрено 297 материалов по различным фактам в интересах несовершеннолетних. 29 родителей лишены родительских прав. В специальную организацию образования для детей с девиантным поведением решением суда направлено 12 подростков, в специальную организацию образования с особым режимом определен один несовершеннолетний, – информировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!