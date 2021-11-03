Сагинтаев: На "Медеу" и "Шымбулаке" стартуют туристические сезоны

Вход на "Медеу" будет осуществляться только через приложение Ashyq. К 20 ноября планируется завершить строительство дополнительного освещения трассы "Талгар", где будет возможно проводить ночные катания.

5 ноября стартует 50-й юбилейный сезон на высокогорном катке "Медеу". А 14 ноября горнолыжный сезон в Алматы традиционно откроет курорт "Шымбулак", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы".

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе, одновременно на катке "Медеу" смогут находиться не более 2500 человек. Проектная вместимость катка – 8600 человек, 30% от этого количества – 2580 человек.

Вход на "Медеу" будет осуществляться только через приложение Ashyq. Билеты также можно приобрести только онлайн.

Сотрудники высокогорного катка подготовили для своих гостей ряд приятных нововведений. Например, любители массового и фигурного катания смогут оттачивать свое мастерство на льду под новым световым оформлением. Кроме этого, преобразилась зона проката. Впервые введена система выдачи коньков в прокат без залога.

По сравнению с прошлым годом сеансы стали длиннее и будут длиться целых три часа. В выходные и праздничные дни вечерний сеанс продлен до 00:00. Право на бесплатный вход получат дети в возрасте до семи лет, дети из многодетных семей, инвалиды всех категорий и пенсионеры.

Горожанам станет удобнее добираться до популярного катка. По инициативе акимата города увеличилась продолжительность работы автобусного маршрута № 12. Теперь последний автобус уходит с "Медеу" в город в 00:30.

Прокатиться по заснеженным склонам "Шымбулака" можно будет с 14 ноября. Для горнолыжников и сноубордистов вновь будут доступны трассы, причем, как в дневное, так и ночное время.

К 20 ноября планируется завершить строительство дополнительного освещения трассы "Талгар", где будет возможно проводить ночные катания с Талгарского перевала. Ее протяженность составит 3640 метров, а площадь освещения увеличится почти в два раза.

Сообщается, что отечественный горнолыжный курорт "Шымбулак" станет обладателем самой длинной освещенной трассы в СНГ и Центральной Азии. Увидеть апгрейды алматинской горнолыжной инфраструктуры смогут все желающие, так как здесь созданы все условия как для новичков, так и для опытных лыжников. Будет действовать пункт проката снаряжения, работать инструкторы, а также туристам предложат различные зимние развлечения.

Стоит отметить, что обладатели ски-пассов (персональных карт, содержащих личную информацию) смогут кататься на 45 километрах 38 горных трасс, пользоваться безлимитно 19 подъемниками, а также получать бонусы в ресторанах и гостиницах. Дополнительно к абонементу включена бесплатная парковка на обоих курортах.

Добавим, что к началу зимнего сезона на "Шымбулаке" капитально отремонтирована школа горных лыж. 9 ноября все желающие смогут записаться на обучение, которое рассчитано на детей от трех лет и взрослых. Обучение проводят опытные супервайзеры по сноуборду и горным лыжам.

Кроме этого, на территории откроются сети известных закусочных и кофеен.

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