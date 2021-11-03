В России разбился самолет – выживших нет

На борту находилось 8 человек.

Транспортный самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, потерпел крушение при заходе на посадку, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, место падения найдено.

Это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров, – сказал собеседник агентства.

Самолет пропал с радаров в 17:50 по времени Нур-Султана при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась.

Борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно".

По последним данным, упавший самолет перевозил продукты, выполняя транзитный рейс.

Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.

Все находившиеся на борту люди, по предварительным данным, восемь человек, погибли. Это граждане Беларуси, России и Украины. Тела пятерых из них найдены. На месте крушения вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров, сейчас он ликвидирован.

К работам на месте катастрофы привлекли более 110 человек и около 60 единиц техники.

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