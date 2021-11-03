ВОЗ одобрила экстренное применение еще одной вакцины от коронавируса

Препарат рекомендовано применять среди людей старше 18 лет и вводить двумя дозами с интервалом в 28 дней.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса Covaxin индийского производителя Bharat Biotech для экстренного применения, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в аккаунте ВОЗ в Twitter.

Этот препарат разработала компания Bharat Biotech. Техническая консультативная группа определила, что вакцина Covaxin соответствует стандартам защиты от COVID-19, а польза от вакцины значительно превышает риски.

Covaxin разработана на основе инактивированного вируса. Работает по классической схеме, доставляя в организм фрагменты "убитого" коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Таким же способом ранее были получены китайские вакцины CoronaVac и Sinopharm.

Препарат рекомендовано применять людям старше 18 лет и вводить двумя дозами с интервалом в 28 дней.

Между тем в организации подчеркнули, что пока данных об исследовании вакцины Covaxin среди беременных женщин "недостаточно, чтобы оценить ее безопасность или эффективность во время беременности".

На сегодняшний день в список одобренных ВОЗ вакцин входят препараты компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, Jassen, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm.

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