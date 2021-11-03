"Барыс" проиграл лидеру Западной конференции КХЛ

Итог игры - 4:1.

Столичный "Барыс" в рамках регулярного Чемпионата КХЛ принимал на своей арене финский "Йокерит", сообщает Zakon.kz.

Хозяева льда не смогли дать бой финским хоккеистам и уступили со счетом 1:4. Гости уже в первом периоде забили две шайбы. Отличились Калле Коссила и Никлас Енсен. Второй промежуток игры тоже остался за соперником, тот же Енсен оформил дубль – 3:0 в пользу "Йокерита". На 43-й минуте третьего периода Никита Михайлис размочил счет – 3:1. А за 30 секунд до финального свистка Марко Анттила забрасывает гол в пустые ворота – 4:1, и финны празднуют успех в Нур-Султане.

Следующий матч "Барыс" также проведет у себя дома 5 ноября с "Трактором" из Челябинска.

Перед игрой с "Йокеритом" пресс-служба ХК "Барыс" официально объявила о заключении контракта со словацким нападающим Томашем Юрчо. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Воспитанник словацкого "Кошице" имеет богатый опыт выступления в НХЛ и АХЛ. Защищал цвета "Детройта", "Чикаго" и "Эдмонтона". Прошлый сезон форвард провел в системе "Вегаса", где сыграл восемь матчей за основную команду (одна результативная передача) и 26 матчей в АХЛ за "Хендерсон Сильвер Найтс". Здесь он заработал 13 (5+8) баллов за результативность.

В сентябре Томаш помог национальной сборной Словакии отобраться на Олимпийские игры в Пекин. Ожидается, что спортсмен прибудет в расположение "Барыса" на следующей неделе во время международной паузы. В составе "Барыса" Юрчо будет играть под номером 92.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!