Зарезал жену на остановке – жителя Костаная приговорили к 11 годам

Экспертиза признала мужчину вменяемым. По мнению судмедэкспертов, не было и состояния аффекта.

Житель Костаная, зарезавший бывшую супругу на автобусной остановке, сядет на 11 лет, сообщает Zakon.kz.

Бывшей жене Азамат Молдрахметов нанес 14 ударов ножом. Экс-супруги - инвалиды по слуху, познакомились в специнтернате. Последние пять лет вместе не жили, передает Astana TV.

Преступление произошло 16 июня, около 19:00, возле одной из аптек города. "Скорая" прибыла на место происшествия и лишь зафиксировала смерть женщины.

Мужчина 1984 года рождения нанес ножевые ранения женщине 1988 года рождения в область шеи с повреждением артерии. Смерть наступила до прибытия "скорой". После нанесения ранений женщине он ударил ножом себя. С проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован второй бригадой. управление здравоохранения Костанайской области

Мужчину прооперировали. Угрозу для жизни устранили. Пока лежал в палате его охраняла полиция.

Родственники рассказывают, что Азамат преследовал бывшую жену, постоянно ее ревновал. Женщина несколько раз обращалась в полицию, но защиты не получила.

Мы пять раз обращались в полицию, суд, соцзащиту, чтобы спасти ее от этого мужчины, но государственные службы так ничего не предприняли. И следствием этого стало то, что мы потеряли сестренку. сестра погибшей Асель Шамганова

Экспертиза признала мужчину вменяемым. По мнению судмедэкспертов, не было и состояния аффекта.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области осужден житель Костаная за убийство бывшей супруги. Осужденный наказание будет отбывать в учреждении УИС максимальной безопасности. руководитель пресс-службы Костанайского областного суда Зауре Едикова

Сестре и брату погибшей, которые признаны потерпевшими, осужденный должен будет выплатить по 5 миллионов тенге морального ущерба. Дарине Ахмадиевой было 33 года, у женщины остался 11-летний сын.

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