Гигантскую кисту с червями удалили алматинские хирурги

Женщина не подозревала о масштабах проблемы, думала, что у нее просто аллергическая реакция. Диагноз определили с помощью УЗИ.

Алматинские врачи провели уникальную операцию и спасли пациентку. В ее организме хирурги обнаружили гигантскую кисту весом в 7,5 кг, заполненную ленточными червями, сообщает Zakon.kz.

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Женщина не подозревала о масштабах проблемы, думала, что у нее просто аллергическая реакция. Диагноз определили с помощью УЗИ. Оказалось, что это — эхинококк, очень опасный паразит, который может обитать не только в кишечнике, печени и лёгких, но даже в головном мозге и сердце. Был большой риск, что киста лопнет. Но медикам удалось предотвратить это. Операция длилась девять часов.

Образование в виде кольцевого поражения. Огромное, весов 7, 5 кг. Плюс к этому множественному эхинококку еще 15 – 20 эхинококков, прилипших к этому кольцу, удалось убрать идеально с минимальной кровопотерей. заведующий отделением хирургии городской клинической больницы №7 Муса Сахипов

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