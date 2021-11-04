Мужчины больше страдают из-за расставания, чем женщины - ученые

Британские ученые изучили более 184 000 человек, которые рассказывали о своих отношениях на анонимном онлайн-форуме.

Ученые из Университета Ланкастера (Великобритания) пришли к выводу, что мужчины склонны больнее воспринимать разрыв романтических отношений, чем женщины, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.

Британские ученые изучили более 184 000 человек, которые рассказывали о своих отношениях на анонимном онлайн-форуме. Этот метод позволил проанализировать не только количество расставаний, которое резко подскочило в период пандемии, но и то, насколько адекватно люди эмоционально с ними справлялись. И анализ привел к интересным выводам.

Вопреки ожиданиям ученых, результаты исследования показали, что мужчины говорят о разбитом сердце гораздо чаще, чем женщины. По словам авторов, стереотип, что мужчины менее эмоционально вовлечены в отношения, чем женщины, может быть ошибочным.

Тот факт, что тема сердечной боли чаще обсуждалась мужчинами, подчеркивает, что на мужчин, по крайней мере, так же эмоционально влияют проблемы в отношениях, как и на женщин, – говорит автор исследования Шарлотт Энтвистл.

Дело в том, что если представительницы прекрасного пола ощущают потребность поделиться проблемами с друзьями или обратиться за помощью к психотерапевту, то мужчин больше устраивает возможность излить все свои страдания анонимным образом. А интернет-форумы для этого подходят лучше всего, ведь мужчины не хотят выглядеть слабыми и не соответствовать гендерным стереотипам.

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