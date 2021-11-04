Администрация Байдена выдвинула уроженку Казахстана на должность главы регулятора банков

Белый дом направил в сенат предложение назначить Сауле Омарову главой управления валютного контроля.

Администрация Байдена выдвинула предложение назначить Сауле Омарову главой управления валютного контроля при министерстве финансов США, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Служба новостей ЦА со ссылкой на сайт Белого дома.

В случае назначения Сауле Омарова станет первой женщиной на этом посту за 158-летнюю историю управления. Управление, в котором работает 3,5 тысячи сотрудников, контролирует более тысячи крупных банков.

В начале августа стало известно, что 55-летняя уроженка Казахстана является основным кандидатом на пост главы управления валютного контроля Минфина США. Новость быстро распространилась и вызвала бурную дискуссию в обществе США. Против назначения Омаровой на пост главы управления выступили банки и республиканцы, которые называли ее идеи слишком радикальными.

23 сентября президент США Джо Байден заявил о намерении выдвинуть Омарову на должность главы управления валютного контроля Минфина. Два других кандидата, рассматривавшихся Белым домом, не нашли поддержки в Демократической партии. Для того чтобы кандидатура Сауле Омаровой прошла, ее должны единогласно поддержать все демократы в сенате.

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