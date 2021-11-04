В Казахстане резко возросла смертность от коронавируса

На 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 43 397 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 4 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 43 397 человек (37 852+ и 5545 КВИ-), из них в стационарах находятся 7710 пациентов, на амбулаторном уровне – 35 687.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 520 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 162,• на аппарате ИВЛ – 102.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 ноября 2021 года:

2.11.2021 г. зафиксировано 109 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, восемь летальных исходов и 162 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 79 948, летальных случаев – 5057, выздоровевших – 69 346.

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