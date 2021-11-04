Фонд "Даму" рассказал в Глазго о "зеленом" вкладе казахстанского МСБ

Фонд "Даму" поддержал 118 "зеленых" проектов на 321,4 млн долларов по всем инструментам.

Фонд развития предпринимательства "Даму" (Фонд "Даму) принял участие в 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP26 UN Climate Change Conference) в Глазго.

Председатель правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева в своем выступлении на заседании (сайд-ивенте) по "зеленым" инвестициям, прошедшем 3 ноября 2021 года в ходе COP26 в Глазго, рассказала о комплексе мероприятий, проводимых Институтом развития для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Фонд "Даму" поддерживает инициативы страны по переходу к "зеленой" экономике и борьбе с изменением климата. С 2010 года был принят комплекс последовательных шагов для обеспечения устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства, в том числе по "зеленым" проектам, а также поддержания действующих и создания новых постоянных рабочих мест. В результате проведенной работы всего поддержано 118 "зеленых" проектов на сумму кредитов 136,6 млрд тенге, что эквивалентно 321,4 млн долларов, – отметила глава Фонда "Даму".

По словам руководителя Фонда, "Даму" последовательно достигает четырех целей устойчивого развития ООН (ЦУР), которые соответствуют деятельности Института развития.

"Достойная работа и экономический рост", "Ликвидация нищеты", "Гендерное равенство", "Борьба с изменением климата". Фонд реализует программы по расширению доступа МСБ к финансированию в регионах, а также среди женщин-предпринимателей, по созданию инфраструктуры, поддержке использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективных технологий, – отметила руководитель.

Фондом впервые в Казахстане были привлечены инвестиции для соответствующих проектов через биржу Международного финансового центра Астана (AIX) при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане и Центра "зеленых" финансов МФЦА. Данный выпуск был осуществлен в соответствии с принципами International Capital Market Association (ICMA).

Эта инициатива, реализованная в августе 2020 года, была высоко отмечена международным сообществом. В апреле 2021 года Фонд "Даму" был награжден престижной премией международной организации Climate Bonds Initiative в номинации "Пионер зеленого рынка" за дебютный для Казахстана выпуск "зеленых" облигаций.

Фонд развития предпринимательства "Даму" совместно с ПРООН и правительством Республики Казахстан при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) также работает еще по двум проектам: "Устойчивые города для низкоуглеродного развития" и "Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии", а также планирует реализацию местных программ поддержки малого и среднего бизнеса в энергоэффективности и ВИЭ. Также "зеленые" проекты поддерживаются Фондом "Даму" через государственную программу "ДКБ - 2025".

Для достижения общей цели в отношении борьбы с изменением климата и адаптации к нему, снижения роста глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия, а также обеспечения нулевых выбросов углекислого газа Фонд "Даму" поощряет инвестиции в ВИЭ.

С этой целью Фонд "Даму" планирует продолжить работу по привлечению средств от международных финансовых институтов для поддержки зеленых проектов и реализации выпуска "зеленых" облигаций, получить ESG рейтинг от ведущего международного рейтингового агентства, внести изменения в государственные программы в части усиления поддержки "зеленых" проектов МСБ. Также планируется поддержка лизинговых компаний для перехода на электромобили.

Фонд "Даму" планирует интегрировать принципы ЦУР во все сферы своей деятельности и реализовать ряд новых проектов по финансированию устойчивого развития МСБ.

В целом, фонд "Даму" намерен внести свой вклад в реализацию национального плана мероприятий по продвижению партнерства "зеленый мост" на 2021-2024 годы, доведению доли ВИЭ в энергобалансе страны до 15% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности в стране к 2060 году.

Поддержка энергоэффективных проектов МСБ в рамках "ДКБ-2025"

По данной программе поддержано 88 проектов субъектов частного предпринимательства, относящихся к "зеленым финансам", на общую сумму 134,2 млрд тенге (эквивалент 315,7 млн долларов). Все эти проекты – шаги к обеспечению нулевых выбросов СО2 к середине столетия и удержание глобального потепления на уровне 1,5 градуса.

Фонд "Даму" поддерживает ряд проектов, которые сокращают выбросы СО2 в атмосферу. Например, ТОО "Led System Media" из Нур-Султана производит энергосберегающие осветительные приборы, карагандинское ТОО "Карнед" производит тепловую энергию, ТОО "Адал-И" из Костанайской области занимается комплексным обслуживанием объектов, а ТОО "ВетроЭнергоТехнологии" в селе Манаш Атырауской области осуществляет проект по строительству и эксплуатации второй ветровой электростанции.

Благодаря поддержке Правительства Республики Казахстан, Фонда "Даму" и Народного Банка Казахстана у нас появилась возможность реализовать наш проект. Мы рады быть частью всемирного движения за отказ от углеродного топлива в пользу возобновляемой энергетики, – сказал Владимир Иванов, директор ТОО "ВетроЭнергоТехнологии".

Среди поддержанных проектов ВИЭ в рамках программы "ДКБ-2025" особо выделяются проекты по строительству гидро- и ветряных электростанций. В городе Текели Алматинской области готовится к вводу в эксплуатацию Чижинская ГЭС на реке Чижи.

Строительство ветровой электростанции осуществляется ТОО Golden Energy Corp вблизи города Ерейментау в Акмолинской области. Проект призван внести свой вклад в снижение экологической нагрузки на окружающую среду местности.

Ветровые электростанции замещают электроэнергию от традиционных угольных электростанций и снижают тем самым выбросы углекислого газа в атмосферу. Компанией были созданы дополнительные рабочие места для двадцати человек, также нами выплачиваются налоги в бюджет, и мы генерируем энергию, которую потребляет Ерейментауский район, – сказал Данияр Сейтенов, заместитель директора ТОО Golden Energy Corp.

Поддержка энергоэффективных проектов МСБ в рамках проектов ПРООН, финансируемых ГЭФ

В рамках проекта "Устойчивые города для низкоуглеродного развития", запущенного в конце 2017 года, модернизируются секторы городской инфраструктуры – теплоснабжение, водоснабжение, эксплуатация общественных зданий, многоквартирных домов, городские очистительные системы, освещение и др. Общий выделенный бюджет на поддержку таких проектов составляет около 2,05 млрд тенге (эквивалент 4,8 млн долларов). В рамках этой программы с момента старта до настоящего времени предоставлена поддержка более 100 компаниям, у которых в активной фазе проектирования, строительства и эксплуатации находятся 38 проектов по всей территории Казахстана. Одной из компаний, которая соответствовала всем высоким требованиям, предъявляемым ПРООН-ГЭФ, стало ТОО "СМП Кызылорда". Эта компания, используя механизм ГЧП, модернизировала системы теплоснабжения в семи школах, в Доме школьника и Доме культуры п. Шиели Кызылординской области; система отопления, работавшая на угле и дизельном топливе, была заменена на оборудование, работающее на природном газе.

Таких проектов для МСБ с солидными участниками – ПРООН-ГЭФ, Правительство Казахстана и Фонд "Даму", с четко прописанными сроками субсидирования нужно еще больше, – сказал Темирхан Алимкулов, директор ТОО "СМП Кызылорда".

Первые "зеленые" облигации в стране

ТОО "TK SOLAR" получило поддержку в размере 180 млн тенге (эквивалент 423 тысяч долларов), привлеченных Фондом "Даму" через выпуск "зеленых" облигаций. Согласно отчету Всемирного банка по 10-летнему обзору воздействия "зеленых" облигаций, такие бонды повысили уровень осведомленности о проблемах изменения климата и позволили инвесторам содействовать решению климатических проблем, осуществляя надежные вложения капитала. Выпуск Всемирным банком первых "зеленых" бондов осуществился в 2008 году. В связи с развитием рынка "зеленых" инвестиций спрос на финансовый инструмент продолжает расти.

ТОО "TK SOLAR" строит солнечную электрическую станцию,общей установленной мощностью 1МВт в окрестностях города Туркестан. Основная цель проекта – поставка для местного бизнеса "зеленой" электроэнергии. Обеспечение электроэнергией данного региона является перспективным ввиду утверждения правительством проекта по развитию города. Предполагается, что наряду с увеличением численности со 176 тысяч человек в 2020 году до 500 тысяч в 2050 увеличится количество объектов малого и среднего бизнеса, данный фактор будет способствовать устойчивому спросу на электроэнергию.

Суть финансирования "зеленых" проектов – это стремление Казахстана развиваться так, чтобы удовлетворение запросов нынешних поколений осуществлялось без ущерба для возможностей будущих поколений закрывать свои собственные потребности. Финансирование таких проектов осуществляется в рамках правительственной Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой" экономике, обозначенной в Стратегии развития Казахстана до 2050 года, и соответствует Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению.

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