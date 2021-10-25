Белоснежная сказка на "Медеу" - аэросъемка  

Как часто вы выбираетесь на Медеу?

Урочище "Медеу" с первыми снегопадами превращается в настоящую белоснежную сказку, передает Zakon.kz⠀Ради красивого вида на легендарный каток, так гармонично дополняющий этот неописуемый пейзаж, стоит бросить себе вызов и подняться по 842-м ступенькам знаменитой Лестницы Здоровья.

⠀Как часто вы выбираетесь на Медеу?

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