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Белоснежная сказка на "Медеу" - аэросъемка  

Фото: Zakon.kz 25 октября 2021, 09:47

Как часто вы выбираетесь на Медеу?

Урочище "Медеу" с первыми снегопадами превращается в настоящую белоснежную сказку, передает Zakon.kz⠀Ради красивого вида на легендарный каток, так гармонично дополняющий этот неописуемый пейзаж, стоит бросить себе вызов и подняться по 842-м ступенькам знаменитой Лестницы Здоровья.

⠀Как часто вы выбираетесь на Медеу?

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