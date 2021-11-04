Мамин поручил усилить режим работы мониторинговых групп

Глава правительства поручил обеспечить усиленный режим работы мониторинговых групп.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, передает Zakon.kz.

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов доложил о том, что в Казахстане санитарно-эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться, – говорится в сообщении primeminister.kz.

Во всех регионах отмечается снижение уровня заболеваемости, количества тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,93. Загруженность инфекционных коек – 33%, реанимационных – 27%.

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В "зеленой" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции находятся Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области, в "желтой" зоне – Нур-Султан, Алматы и Карагандинская, Восточно-Казахстанская области. В "красной зоне" остаются Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

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На сегодняшний день вакцинировано свыше 8,3 млн человек первым компонентом, более 7,5 млн человек – вторым компонентом.

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С учетом сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в соседних странах глава правительства поручил обеспечить во всех регионах соблюдение ограничительных мер и усиленный режим работы мониторинговых групп, – отмечается в сообщении.

Акимам Нур-Султана и Северо-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей поручено повысить темпы вакцинации против коронавируса. Акиматам и Министерству здравоохранения дано поручение провести ревизию и обеспечить нормы наличия необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий в лечебных учреждениях и на складах.

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