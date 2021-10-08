Улица Пушкина – одна из старейших улиц Алматы 

Ее история начинается еще со времен Верного.

Zakon.kz продолжает знакомить читателей с самыми красивыми местами Алматы. ⠀Улица Пушкина – одна из старейших улиц города. Ее история начинается еще со времен Верного. До 1899 года она называлась Узунагачский бульвар или Бульварная. Еще с тех пор это была одна из улиц "Золотого квадрата", в котором располагались лучшие здания города.⠀Не теряет своей красоты и значимости улица и сегодня. На ней расположены парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Центральная мечеть и Кафедральный собор, а также одна из самых любимых туристами достопримечательностей – Зеленый базар.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!