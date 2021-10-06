Первый снег в Алматы – аэросъемка

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Буйство осенних красок в городе разбавилось завораживающими оттенками зимы.
Первый снег в Алматы: неожиданный, холодный, но очень красивый, передает Zakon.kz.
Буйство осенних красок в городе разбавилось завораживающими оттенками зимы.
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И все-таки осень не сдает свои позиции — синоптики обещают потепление.
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