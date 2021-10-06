Первый снег в Алматы – аэросъемка

Буйство осенних красок в городе разбавилось завораживающими оттенками зимы.

Первый снег в Алматы: неожиданный, холодный, но очень красивый, передает Zakon.kz.

Буйство осенних красок в городе разбавилось завораживающими оттенками зимы.

Успели достать зимние вещи и переобуть своих железных коней?

И все-таки осень не сдает свои позиции — синоптики обещают потепление.

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