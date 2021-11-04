Как казахстанцев будут стимулировать покупать электрокары

Владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога на авто - Ускенбаев.

Владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога на авто. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В целях стимулирования приобретения автомобилей с электрической тягой в Казахстане владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога, – сообщил он на заседании правительства.

По его словам, в Нур-Султане, Алматы и Павлодаре установлены на сегодня 110 электрозарядных станций.

Вице-министр добавил, что для развития производства экологически чистого транспорта на отечественных предприятиях освоено производство электроавтобусов в городах Сарань и Алматы и электромобиля в Костанае.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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