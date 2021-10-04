В горах Алматы наступила волшебная пора - аэросъемка

Местами виднеется первый снег, выпавший днем ранее.

В горах Алматы наступила волшебная пора: яркие и сочные краски, воздух наполнен свежестью приближающейся зимы, светит еще теплое солнце.

Местами виднеется первый снег, выпавший днем ранее.

Зима близко, – сказал бы Джон Сноу.

⠀Редакция zakon.kz желает казахстанцам отличного настроения и побольше теплых дней для осенних прогулок.⠀А вы любите осень? Ходите в горы в это время года?

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