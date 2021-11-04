В Алматинской области мать пыталась убить 10-летнего сына

Назначен ряд экспертиз.

В селе Отеген батыр Алматинской области мать едва не убила сына, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в социальных сетях.

Десятилетний мальчик с множественными ножевыми ранениями был госпитализирован днем 3 ноября. Фельдшер пояснила, что ранения ему нанесла родная мать. Неотложку вызвал дедушка мальчика, когда увидел в доме кровавое побоище. Врачи насчитали на теле ребенка 16 колото-резаных ножевых ранений спины, шеи, кисти рук. Успела нерадивая мать и порезать ему горло, – говорится в сообщении @angry_taldyk.

Мальчик был в экстренном порядке поднят в операционный блок.

После обследований органов брюшной полости, обзорная рентгенография грудной клетки, бригада врачей: хирурги, челюстно-лицевой хирург, анестезиолог-реаниматолог приступили к операции. У мальчика также констатировали травматический и геморрагический шок. Позже выяснилось, что мать ребенка последние три дня вела себя странно: пряталась от всех в доме. Говорила, что ее хотят убить герои с Tik-Tok. А сын показался ей одним из участников игры. К счастью, она не успела напасть на свою 7-летнюю дочь, – добавил автор.

По данным управления здравоохранения, на сегодняшний день ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.

В полиции области заявили, что подозреваемая задержана и находится в отделе полиции.

В отношении нее назначена судебно-психиатрическая экспертиза, решается вопрос об избрании меры пресечения и водворении ее в психологический диспансер. Вещественные доказательства и орудие преступление – нож – изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. По данному факту ведется досудебное расследование согласно ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Назначен ряд экспертиз. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства дела, – добавили в пресс-службе.

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