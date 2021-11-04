Токаев прибыл в Экибастуз

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Экибастуз Павлодарской области, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В ходе поездки глава государства проведет республиканское совещание по развитию моногородов, встретится с представителями Президентского молодежного кадрового резерва, а также ознакомится с деятельностью ряда индустриальных предприятий города, – написал он в Facebook.

В пресс-службе Акорды уточнили, зачем президент прибыл в Экибастуз.

В Экибастузе началось совещание по вопросам развития моногородов с участием главы государства, – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

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