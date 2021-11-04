В Сатпаеве мужчина выстрелил в ворота частного дома

Выстрелы были произведены из проезжающего мимо дома автомобиля.

Ночью в городе Сатпаев в ворота частного дома выстрелил мужчина, передает Zakon.kz.

Сообщение поступило 30 октября около 02:40 часов в УП города Сатпаев Карагандинской области. Полицейским рассказали, что неизвестный стрелял в металлические ворота частного дома из огнестрельного оружия.

Через несколько минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила, что во время инцидента в доме находились 57-летний мужчина, его 49-летняя супруга и двое детей. По их словам, они спали, когда раздался выстрел. Во время просмотра камеры видеонаблюдения сотрудники криминальной полиции установили автомобиль, проезжавший мимо дома.

По "горячим следам" данный автомобиль был обнаружен. Находившийся за рулем 18-летний молодой человек пояснил, что выстрел произвел его 19-летний знакомый. Полицейские изъяли обрез, изготовленный из гладкоствольного ружья. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вычислили местонахождение стрелявшего, который дал признательные показания, – сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что у него сложились неприязненные отношения с людьми, проживающими по соседству с потерпевшими. Ночью он перепутал дома и произвел выстрел в ворота жильцов по ошибке.

Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РК "Хулиганство" и ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, – добавили в ведомстве.

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