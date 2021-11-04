В удручающем состоянии – Токаев об инженерной инфраструктуре моногородов

Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии - Токаев.

Для моногородов характерен отток населения в областные центры и другие города. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

С 1999 года население в моногородах снизилось в два раза – с трех до 1,5 миллиона человек. В основном мигрирует экономически активное население, особенно молодежь, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

По его словам, "доля пожилого населения в моногородах составляет более 11% при среднереспубликанском значении 7,8%".

Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии. Износ водопроводных и канализационных сетей составляет в среднем 61%, а в городах Аркалык, Балхаш, Шахтинск, Темиртау доходит до 90%. Износ тепловых сетей и линий электропередач составляет 55% в среднем, а в отдельных моногородах достигает 85%. В неудовлетворительном состоянии находятся 40% автомобильных дорог. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил высокую зависимость занятости населения от перспектив градообразующих предприятий: "Только с 2019 по 2020 год численность работающих на таких производствах сократилась почти на 5%".

Каждый из 27 моногородов страны имеет различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. Некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику. Касым-Жомарт Токаев

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Экибастуз.

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