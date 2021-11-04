Бюджетные средства растворяются – Токаев о 2 трлн тенге на сельское хозяйство

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Президент: Я поручал Антикоррупционному ведомству вместе с прокуратурой и другими органами провести комплексный анализ этой сферы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о субсидировании сельского хозяйства, передает Zakon.kz.
О субсидировании сельского хозяйства. За последние пять лет на эти цели выделено более 2 трлн тенге. Что в результате? Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.
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Я поручал Антикоррупционному ведомству вместе с прокуратурой и другими органами провести комплексный анализ этой сферы. Привлечь к этому общественность и самих аграриев. Касым-Жомарт Токаев
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Крайне важный вопрос – это интеграция всех процессов в одной информационной системе. Оптимизированные процессы плюс новые технологии – вот эффективная трансформация. Поручаю создать отдельную группу при МСХ. Касым-Жомарт Токаев
Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Экибастуз.
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