Бюджетные средства растворяются – Токаев о 2 трлн тенге на сельское хозяйство

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Президент: Я поручал Антикоррупционному ведомству вместе с прокуратурой и другими органами провести комплексный анализ этой сферы.