Алматы в "желтой" зоне – как будут работать бизнесмены

В Алматы вступили в силу ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны. Об этом на пресс-конференции РСК сообщила заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева, передает Zakon.kz.

По ее словам, благодаря улучшению эпидобстановки предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями.

Какие ограничения действуют в Алматы

- объекты общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни при заполняемости до 50%, не более 60 мест; фудкорты при заполняемости до 20%, но не более 30 мест; банкетные залы для проведения поминок при заполняемости не более 30% и при обеспечении площади не менее 4 кв. м на одного человека, но не более 50 человек – по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 10 человек;

- проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) и ночные клубы – при заполняемости до 50%, не более 70 мест – по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 20 человек;

- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии – заполняемость увеличена от 30 до 40%;

- межобластные нерегулярные (туристические) перевозки, городские нерегулярные (туристические) перевозки – количество пассажиров увеличено с 15 до 25 человек;

- бильярдные, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (допускаются только лица, достигшие 12 лет, и старше), боулинг, караоке, лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 кв. м включительно, букмекерские конторы – заполняемость в процентном соотношении увеличена до 50%, а количество человек – до 50;

- детские развлекательные центры (крытые) площадью свыше 1000 кв. м могут теперь принять до 100 человек;

- конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, то есть на 20 мест больше, чем в "красной" зоне;

- выставки – заполняемость увеличена с 200 до 300 человек;

- марафоны (на открытом воздухе) – посещаемость увеличена с 500 до 800 человек;

- спортивные мероприятия со зрителями – при заполняемости не более 70%, на 20% больше, чем в "красной" зоне;

- религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) – заполняемость увеличили на 10%, то есть до 30%.