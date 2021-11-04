Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Туман накроет Алматы 

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев 4 ноября 2021, 14:44

Прогноз погоды в Алматы на 5-7 ноября.

Синоптики представили прогноз погоды в Алматы на 5-7 ноября, передает Zakon.kz.

5 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -2...-4°C.

6 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днем 0...-2°C.

7 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°C, днем +1...+3°C.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ