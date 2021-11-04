Казахстанского боксера облили кислотой на сборах в Англии

После чего он попал в больницу.

С казахстанским боксером Виктором Коточиговым произошла неприятная история во время подготовки к поединку в Саутгемптоне (Великобритания), передает Zakon.kz.

Сборы в Англии прошли для меня немного неудачно. Я прилетел в Англию, чтобы подготовиться к поединку, запланированному на 11 декабря. Снял комнату и приступил к тренировкам. Прошло четыре дня, сплю ночью дома, слышу какой-то шум за дверью, кто-то громко пытается вскрыть замок. Резко подрываюсь и хочу взять нож, но на кухне кроме вилки и ложки ничего не было. Дверь открывается, залетают люди с покрытыми капюшонами головами. Недолго думая, я встаю в стойку и иду на них, но у них, видимо, не было планов со мной драться. Они облили меня похожим на кислоту веществом, я скрючился от боли, и эти люди быстро скрылись, – рассказал он на своей странице в instagram.

О произошедшем спортсмен сообщил тренеру, он приехал и отвез Виктора в больницу.

Позаботился обо мне, за что ему огромная благодарность! Последующие несколько дней я провел в больнице с ожогами, под присмотром врачей. Я ни с кем не конфликтовал, кому это было нужно, понятия не имею. Понял одно, ездить на сборы нужно в проверенные места, – поделился спортсмен.

Виктор Коточигов выходил на ринг 12 марта в Болтоне (Англия). Тогда 28-летний спортсмен уступил техническим нокаутом во втором раунде британцу Гэри Калли (13:0, 7 КО) в поединке за вакантный титул WBO European в легком весе. Менеджеры из MTK Global прозвали его "Казахским королем".

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