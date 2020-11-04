"Рыцари милосердия" - анестезиологи ННОЦ рассказали о своей работе

Мы оказываем специализированную реаниматологическую помощь пациентам с любой патологией и категорией сложности -Умбетжанов.

О том, как избавить человека от боли, врачи задумывались всегда. До изобретения анестезии профессионализм хирургов измерялся скоростью проведения операции - чем она выше, тем меньше мук для больного. В октябре 1846 года впервые в мире была проведена операция с применением наркоза. Это событие в корне изменило медицину. Для врачей открылись огромные возможности, они теперь могли улучшить качество собственной работы и расширить список проводимых операций. Саму анестезию назвали наукой милосердия, а анестезиологов – "Рыцари милосердия".

Об уникальном направлении беседуем с заведующим ЦАРИТ ТОО "ННОЦ", врачом высшей категории Ерланом Урумбаевичем Умбетжановым.

- Добрый день, Ерлан Урумбаевич! Что входит в понятие "интенсивная терапия и анестезия"?

- Это очень обширная тема. Обывателю термин "анестезия" более известен, как "наркоз" - процесс уменьшения чувствительности тела или его части вплоть до полного прекращения восприятия информации об окружающей среде и собственном состоянии.

"Медицинская анестезия" - это искусственно вызванное торможение центральной нервной системы, при котором возникает сон, потеря сознания, расслабление скелетных мышц, снижаются или отключаются некоторые рефлексы, пропадает болевая чувствительность.

К интенсивной терапии относится масса мероприятий, которые мы проводим при тяжелых состояниях, чтобы не допустить или устранить нарушения жизненно важных функций организма. Это и искусственная вентиляция легких, и электроимпульсная терапия, и ЭКМО, и сердечно-легочная реанимация, и множество других.

- Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

- Мы оказываем специализированную реаниматологическую помощь пациентам с любой патологией и категорией сложности, проводим мероприятия по восстановлению и поддержанию функций жизненно-важных органов и систем.

Направления нашей работы: · Острая сердечно-сосудистая патология. · Декомпенсированная легочная патология. · Острые нарушения мозгового кровообращения. · Острая почечно-печеночная недостаточность. · Лечение пациентов с различными видами шока (токсическим, инфекционным, анафилактическим, кардиогенным). · Интенсивное послеоперационное ведение пациентов после хирургических, онкологических, гинекологических, урологических, травматологических вмешательств. · Наблюдение после проведения анестезиологических пособий. · Проведение анестезиологических пособий различных степеней сложности.

- Какие виды анестезии применяются при онкологических операциях?

- В нашем онкоцентре выполняются все виды анестезии, начиная от местной, заканчивая общей. Пожалуй, опишу каждый из них. Чтобы человек не чувствовал боли, можно пойти разными путями. Можно воздействовать на центральные рецепторы и отключить сознание полностью. А можно "выключить" только ту часть тела, на которой будут работать хирурги, используя так называемые периферические, или регионарные, виды анестезий.

Центральная регионарная анестезия. Это один из видов местного обезболивания. Ее применяем тогда, когда нужно лишить болевой чувствительности конкретный участок тела. Анестетик вводится в участок спинного мозга и блокирует нервные импульсы на различных уровнях периферической нервной системы.

Используем эпидуральную анестезию, короткой широкой иглой анестетик вводим в межпозвоночное пространство, обычно в область от третьего до пятого позвонка. Обезболивание наступает медленно, на всей нижней половине тела, длится от трех до пяти часов.

Спинномозговая анестезия схожа по действию с эпидуральной, разница в том, что анестетик вводится в пространство между позвонками тонкой длинной иглой.

Проводниковую проводим на верхние конечности, в области головы-шеи. Она так же относится к регионарной анестезии.

Применяем также эндотрахеальный наркоз и комбинированный.

Если говорить об общей анестезии, то здесь мы используем комбинированную и многокомпонентную.

Выбор вида анестезии зависит, прежде всего, от объема операции и состояния пациента. Задача анестезиологов - дать возможность перенести операцию без ухудшения состояния. Поэтому основное наше направление - мультимодальная анальгезия, или многокомпонентная. Принцип мультимодальности предполагает, что каждого вещества берется ровно столько, чтобы получить максимальный эффект при минимальной негативной нагрузке на организм.

Если предстоит большая, сложная операция, то больной должен спать, чтобы не испытывать болезненных ощущений. Но "спать" можно по-разному - с помощью и гипнотических, и обезболивающих, и седативных средств, ну или их комбинаций. Например, можно погрузить пациента в легкий сон и обезболить только то место, где проходит вмешательство. С одной стороны, это экономит медицинские препараты, с другой - уменьшает негативную нагрузку на организм.

- Как подбирается анестезия? Существуют ли какие-то правила/требования?

- Выбор напрямую зависит от планируемого оперативного вмешательства, возраста и наличия каких-либо сопутствующих патологий. Существует специальный стандарт оценки состояния пациента перед операцией по классификации Американского общества анестезиологов.

Что касается возможности пациента выбирать анестезию, то это получается не всегда. Так, во время большой полостной операции оставить пациента даже в минимальном сознании нельзя. Другая ситуация - операция на нижней конечности, например. В этом случае возможны варианты, и их обговариваем, конечно. Если пациент настроен оптимистично, не боится самого процесса, тогда можно не усыплять его полностью, а оставить в легкой дреме и провести проводниковую анестезию. В любом случае при выборе вида анестезиологического пособия решающим будет заключение докторов, а не самого пациента.

- Какие пункты входят в перечень подготовки пациента к наркозу и операции? Есть ли психологические, юридические нюансы?

- Подготовку к операции и наркозу можно разделить на два важных этапа: до поступления в больницу и до проведения самой анестезии.

Перед общим обезболиванием все острые заболевания, а также обострения хронических болезней подлежат пристальному лечению.

Наиболее важная роль возлагается на сердце и легкие, это значит, что перед наркозом простуда, обструктивный бронхит, астма, артериальная гипертензия, стенокардия, сердечная недостаточность должны быть пролечены так хорошо, насколько это возможно.

При наличии хронических заболеваний нужно получить консультацию лечащего врача об отсутствии противопоказаний к оперативному лечению.

Некоторые лекарства противопоказаны при плановом оперативном лечении, поэтому обязательно нужно обсудить с лечащим врачом проводимую лекарственную терапию. Например, прием обычного Аспирина отражается на свертываемости крови, снотворные и успокаивающие средства способны изменить реакцию организма на введение обезболивающих препаратов. Прием аспириносодержащих лекарств необходимо отменить не менее чем за 7 суток до планируемой операции. Прием гормональных контрацептивов (из-за высокого риска тромбообразования) - не менее чем за 6 недель.

Если есть шатающиеся зубы или коронки, то нужно обязательно пройти лечение у стоматолога.

Если анестезиолог разрешил оставить утренний прием какого-либо лекарства, то лучше всего проглотить таблетки, не запивая их жидкостью. Если это трудно, то примите препарат максимально рано утром и запейте максимально маленьким глотком воды.

Правильная подготовка к наркозу и операции - одно из важных условий хорошего протекания анестезии и быстрейшего послеоперационного выздоровления.

- Установка порт-систем проводится под вашим началом? Расскажите подробнее, как это происходит.

- Проводится специалистом, имеющим право проводить манипуляции на сосудах. Это может быть ангиохирург, хирург-онколог, анестезиолог-реаниматолог.

Подкожная порт-система - это центральный венозный катетер. Тонкая гибкая трубка устанавливается в вену, как правило, ниже ключицы. Она проводится в крупную вену, расположенную над правым отделом сердца, называемую верхней полой веной. Игла вставляется в порт-систему на теле пациента снаружи и используется для взятия крови или введения жидкостей.

Центральный венозный катетер может оставаться на месте в течение нескольких недель или месяцев, что позволяет исключить частые уколы.

Установка подкожной порт-системы является распространенной процедурой при лечении рака. Для удаления порт-системы также требуется хирургическая операция.

- Что такое "замещение нарушенных функций органов и систем организма"? Какие бывают нарушения и как вы их замещаете?

- Сюда входит:

· проведение ИВЛ,

· искусственная почка (гемодиализ, ГДФ);

· искусственное легкое (ЭКМО)

· АИК (аппарат искусственного кровообращения);

· искусственная печень - MARS терапия (молекулярно-адсорбционная рециркуляционная система);

· трансфузия компонентов и препаратов крови;

· фармакологическое поддержание гемодинамики

· КОС (кислотно-основное состояние крови).

- Сейчас много говорят об ЭКМО? Мол, после ЭКМО уже тяжело выжить… Так ли это?

- Совершенно не так!

ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. При помощи специального оборудования создается искусственная циркуляция крови с удалением углекислого газа и насыщением кислородом. Пока это оборудование выполняет функцию легких, врачи борются с основным заболеванием.

Таким образом, главная цель ЭКМО: оптимизация доставки кислорода органам и тканям у пациентов в критическом состоянии и при неэффективности традиционной терапии.

Метод ЭКМО является в настоящее время самым передовым и эффективным в лечении декомпенсированной дыхательной и сердечной недостаточности, помогая вернуть к жизни до 70% обреченных пациентов.

Беседовала Александра Девяшина

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