"Застыла во времени": международные эксперты жестко раскритиковали ВОЗ

Эксперты бьют тревогу и отмечают, что срочно необходимы перемены.

Эпоха сжигания табака должна закончиться, но непримиримая позиция ВОЗ по отношению к альтернативным продуктам заставляет взрослых курильщиков продолжать курить, а не переходить на менее вредные формы потребления никотина.

Такое заявление сделали авторы отчета "Последний бой: ВОЗ и Международная организация по борьбе против курения" - Глобальная организация по снижению вреда от курения GSTHR.

В документе утверждается, что нынешнее осуществление политики ВОЗ по борьбе с курением является глобальным провалом в области общественного здравоохранения. Рамочная Конвенция по борьбе против табака была принята в 2005 году, когда в мире насчитывалось 1,1 миллиарда курильщиков. И несмотря на все меры, выработанные Конвенцией, в 2021 году в мире по-прежнему насчитывается 1,1 миллиарда курильщиков и 8 миллионов смертей, связанных с курением, ежегодно. По прогнозам, число курильщиков будет расти, а число смертей, связанных с курением, превысит в этом столетии один миллиард.

Существующее положение требует открытых обсуждений и дискуссий. Несмотря на это, финансируемая налогоплательщиками Рамочная Конвенция ВОЗ и приближающаяся Девятая Конференция Сторон (КС9), традиционно определяющая вектор регулирования табачной отрасли, будут действовать в условиях секретности, сопоставимой с Советом Безопасности ООН. Общественности и СМИ запрещено присутствовать на всех пленарных заседаниях, кроме церемонии открытия, и это несмотря на то, что решения, принятые на конференции, затронут миллионы людей.

Авторы отчета отмечают, что снижение вреда необходимо сделать одной из ключевых стратегий борьбы с курением. Но несмотря на весомые доказательства и десятки научных исследований, подтвердивших преимущества альтернативных бездымных продуктов и те возможности, которые они открывают перед общественным здравоохранением, ВОЗ продолжает игнорировать научные данные.

Девятая Конференция Сторон пройдет 8-13 ноября 2021 года и на ней соберутся правительственные делегации со всего мира, чтобы обсудить политику в отношении табака и никотина. Казахстан также традиционно будет участвовать в конференции. Решения, принятые на этих отраслевых совещаниях, как правило, влияют на реализацию международной политики по борьбе против курения на национальном уровне. Эти решения также окажут большое влияние на определение будущего менее вредных альтернативных никотиновых продуктов, таких как снюс, никотиновые паучи и системы нагревания табака, используемых для снижения вреда от курения.

И в преддверии этого события эксперты бьют тревогу и отмечают, что срочно необходимы перемены, а возможности для них открывает концепция снижения вреда. Точно так же, как делегаты ежегодной конференции ООН по вопросам глобального изменения климата недавно обсуждали необходимость прекращения сжигания ископаемого топлива в мире, на девятой Конференции Сторон необходимо широко и открыто обсуждать инновационную технологию, которая обеспечит окончание эпохи сжигания табака.

В то время как мировые лидеры дают важные обещания в отношении изменения климата под пристальным вниманием средств массовой информации, мы настоятельно призываем их требовать большего от своих делегаций в закрытых залах Девятой Конференции Сторон, - отметил Джерри Стимсон, директор Knowledge Action Change и почетный профессор Имперского колледжа Лондона, - Эпоха сжигания - как для табака, так и для ископаемого топлива - должна закончиться. Стратегия снижения вреда от курения предлагает новые пути для взрослых курильщиков. На Девятой Конференции Сторон правительственные делегации должны предотвратить скатывание к прямому запрету на никотин. Потому что, если не будут поддержаны альтернативные никотиновые продукты, миллионы людей могут вернуться к курению, а еще миллионам никогда не удастся бросить курить.

Ряд Сторон Рамочной Конвенции ВОЗ, в частности Великобритания и Новая Зеландия, уже успешно внедрили политику снижения вреда от курения наряду с ограничениями. И это привело к заметному снижению показателей курения в этих странах. В отчете говорится, что следует настаивать на проведении большего числа дискуссий, основанных на фактических данных, с привлечением самых широких научных, клинических и эпидемиологических знаний о более безопасных никотиновых продуктах и снижении вреда от курения.

В документе также отмечается, что снижение вреда включено в меры ВОЗ по борьбе с употреблением наркотиков и ВИЧ/СПИДом. Тем не менее, ВОЗ по-прежнему непримиримо выступает против снижения вреда от курения. Такая нелогичная позиция привела к тому, что некоторые специалисты по борьбе против курения стали враждебно относиться к тому, что другие эксперты считают величайшим достижением общественного здравоохранения за последние десятилетия.

Если бы те, кто доминирует в глобальном дискурсе по борьбе против табака, действительно были привержены императивам общественного здравоохранения, принципы и политика снижения вреда были бы в центре внимания. В этом ценном докладе рассказывается о том, как международные учреждения отвернулись от научных данных и прав человека и политических прав сотен миллионов людей, чьи жизни могли бы быть спасены более безопасными продуктами, содержащими никотин, - считает Итан Наделманн, основатель Альянса по наркополитике, одной из старейших и наиболее эффективных организаций, которая выступает за снижение вреда, а не за запрет нелегальных наркотиков.

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