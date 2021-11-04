Как питаться зимой и не потолстеть

Диетолог дал полезные советы для составления зимнего рациона.

Российский доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков считает, что сбрасывать "зимний" вес не так легко, как кажется. Поэтому перечислил несколько простых правил, которые помогут перейти на более легкий зимний рацион, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, ежедневно нужно есть суп из постного мяса или рыбы с добавлением овощей и круп. Отмечается, что он не должен быть слишком горячим. Также врач рекомендует каждый день кушать свежезамороженные ягоды, орехи (порция должна уместиться в кулаке), квашенную капусту, рыбу жирных сортов (лосось, скумбрия, форель) и индейку.

Жирные кислоты призваны защитить сердце и сосуды, а красное нежирное мясо содержит аминокислоты, способствующие выработке гормона счастья – серотонина.

Все это, утверждает диетолог, поможет сохранить стройность, отличное настроение, укрепить иммунитет и прекрасно выглядеть зимой.

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