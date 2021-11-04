Сократить количество контактов рекомендует россиянам ВОЗ на период нерабочих дней

Вуйнович обратила внимание на то, что те, кто уже переболел COVID-19, уязвимы для других инфекций.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рекомендует россиянам на период нерабочих дней сократить количество контактов и соблюдать противоэпидемические меры, передает Zakon.kz.

Относительно нерабочих дней: сократите количество контактов, это касается и личных контактов с людьми, которых вы знаете, носите маски и мойте руки правильно, проветривайте закрытые помещения. Очень важно соблюдать все меры, введенные ответственными за здравоохранение органами РФ – Минздравом и Роспотребнадзором. Они наилучшими образом осведомлены об эпидемической ситуации в стране, их эксперты вовлечены во всю техническую работу с ВОЗ, и поэтому эти органы лучше всего могут давать конкретные рекомендации и предпринимать соответствующие меры, – приводит ТАСС слова представителя организации. – Эти меры будут эффективны, только если им будут следовать как надлежит.

Вуйнович обратила внимание на то, что те, кто уже переболел COVID-19, уязвимы для других инфекций, вызывающих респираторные заболевания. "Поскольку сейчас активны и другие вирусы, вызывающие респираторные заболевания, в том числе грипп, важно защитить от заражения всех, особенно наиболее уязвимые категории: пожилых, людей с хроническими болезнями и тех, кто уже перенес COVID-19 – они уязвимы для других вирусов", – пояснила представитель ВОЗ.

Она подчеркнула, что в случае проявления любых симптомов респираторного заболевания необходимо срочно прекратить контакты с другими людьми и проконсультироваться с врачом по телефону или онлайн. "Вакцинация против COVID-19 защищает от тяжелых последствий болезни и ограничивает распространение вируса", – напомнила Вуйнович.

Ранее президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Решение было принято, чтобы остановить рост заболеваемости ковидом.

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