"Кайрат" проиграл "Карабаху" в четвертом туре группового этапа Лиги конференций

Следующий матч "Кайрат" проведет на своем поле с "Базелем" 25 ноября.

Алматинский "Кайрат" проиграл агдамскому "Карабаху" в четвертом туре группового этапа Лиги конференций, передает Zakon.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, хотя первый тайм хозяева поля провели очень неплохо. Во всяком случае перед самым перерывом имели прекрасные возможности для взятия ворот. Но Хосе Канте и Вагнер Лав запороли свои моменты. Первый не попал в створ ворот из убойной позиции, а второй угодил в штангу, - сообщают Vesti.kz.

На 58-й минуте Ибраима Ваджи прорвался по правому флангу и пробил Стаса Покатилова. Спустя 10 минут Хосе Канте провел ответный мяч, однако вскоре "Карабах" снова повел в счете - на 72-й минуте отличился Абделла Зубир.

В оставшееся время до финального свистка алматинцы не сумели спасти игру. Как итог, потерпели третье поражение и с одним баллом остались на третьей строчке в квартете H, тогда как "Карабах" набрал десять очков и вышел на первое место.

Двое казахстанских футболистов, Ян Вороговский и Нуралы Алип, получили травмы во время матча.

Следующий матч "Кайрат" проведет на своем поле с "Базелем" 25 ноября, а "Карабах" в этот день дома примет "Омонию".

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