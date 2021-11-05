Павлодарец нанес государству ущерб в 500 млн тенге

Мужчина выписывал фиктивные счета-фактуры.

Осужден житель города Павлодар, нанесший государству ущерб в размере более 500 миллионов тенге, передает Zakon.kz.

Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении мужчины, который выписывал фиктивные счета-фактуры.

Фирмы, занимающиеся криминальным обналичиванием, не продают товары и не оказывают услуги, а оформляют фиктивные документы для вывода средств в нелегальный оборот. Они не платят налоги, таким образом наносят колоссальный ущерб как государству, так и добросовестным предпринимателям, отмечается в сообщении пресс-службы АФМ РК.

Уточняется, что осужденный О. Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А. Колесниковым в течение трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.

В преступную схему он задействовал три подконтрольные фиктивные фирмы: ТОО "Призма Плюс", "Конэктгрупп" и "Солмир".

Таким образом, из-за неуплаченных налогов государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге.

Мужчина приговорен к 4,5 года лишения свободы.

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