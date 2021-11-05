Прекрасная жена и хозяйка - астрологи назвали три знака зодиака

Эксперты по звездам дали советы, как представителям сильного пола выбрать идеальную супругу.

Астрологи назвали топ-3 знаков зодиака, представительницы которых готовят лучше всех, - Скорпионы, Раки и Тельцы, передает Zakon.kz.

Эксперты по звездам, как пишет "Пятый канал", дали советы, как представителям сильного пола выбрать идеальную супругу.

Читайте также: Названы самые умные женщины по знакам зодиака

По их словам, прекрасными женами и хозяйками становятся те дамы, которые выросли в семьях, где мама и бабушка проявляли к мужчинам максимальную заботу. Они не представляют, как можно иначе.

1. Скорпион

Рейтинг возглавили Скорпионы. Рожденная под эти знаком леди сделает все, чтобы любимый чувствовал себя счастливым. Девушка-Скорпион еще в юношестве усвоила, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, и теперь старается не отступать от этого принципа.

Читайте также: Астрологи назвали топ-5 обреченных на развод зодиакальных пар

Ее кавалер всегда будет сыт и обласкан. К слову, радовать супруга она будет не только ранними сытными завтраками, но и ужинами из блюд высокой кухни.

2. Рак

На втором месте расположились Раки, представительницы которых с малых лет тяготеют к готовке. Девушка-Рак, как отмечают астрологи, всегда помогала маме на кухне, а когда та усталая возвращалась домой, встречала ее у порога с ароматными оладушками или блинчиками.

Читайте также: Каким знакам зодиака повезет в феврале

Конечно, сначала получалось не все, зато к совершеннолетию эта дама прекрасно освоила приготовление и первых, и вторых блюд, и даже десертов. В общем, настоящая хозяюшка.

3. Телец

Рожденная под эти знаком заслуженно заняла третье место, ведь девушка-Телец не просто обожает пробовать блюда кухонь разных народов мира, но и готовить их самостоятельно. Будущий муж представительницы этого знака зодиака не должен удивляться, если обнаружит на столе какую-нибудь спаржу или глазные яблоки тунца. Все это было куплено ради того, чтобы побаловать его, любимого, необычным вкусным ужином.

Читайте также: Представители каких знаков зодиака видят вещие сны

Как заверяют астрологи, даже из самых простых продуктов Телец сможет сделать изысканную конфетку.

Читайте также: Что нравится мужчинам в женщинах разных знаков зодиака

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!