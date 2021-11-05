Доллар еще немного подрос на торгах

В обменниках доллар стоит выше 431 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 429,74 тенге (+0,24), передает Zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 429,7-431,1 тенге, евро – 496,3-498,3 тенге, рос. рубль – 6,01-6,06 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,74%, составив $79,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре повысились на 0,61% – до $81,06 за баррель.

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