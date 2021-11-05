Мужчина "заминировал" поезд из-за ссоры с сожительницей

Людей эвакуировали со станции из-за звонка о минировании поезда в Акмолинской области.

Мужчина из-за ссоры с сожительницей "заминировал" поезд, передает Zakon.kz.

Как пишет 716.kz, 5 ноября на станцию Есиль в Есильском районе Акмолинской области в 00:33 прибыл пассажирский поезд №43 сообщением Алматы – Костанай (19 пассажирских вагонов и один почтовый вагон).

До этого на пульт "102" поступил звонок о минировании поезда. Номер телефона определили сразу же. Немедленно произведена эвакуация людей с перрона и вокзала станции Есиль, – говорится в сообщении.

Отмечается, что был произведен осмотр трех пассажирских вагонов – 10,11,12.

С особым вниманием осмотрено место женщины 1999 г.р., которая направлялась в Костанай. Также были осмотрены все оставшиеся вагоны пассажирского состава, подозрительных предметов не обнаружено, – следует из сообщения.

Как сообщается, женщину допросили. По ее словам, звонок о минировании поезда мог сделать ее бывший сожитель 1991 г.р., с которым она поругалась в поезде. Также она показала переписку с ним, где 4 ноября в 23:07 он писал, что остановит поезд, в котором она едет вместе с их сыном 2020 г.р.

Возобновление движения поезда начато 5 ноября в 01:40.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в департамент полиции на транспорте.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного управления полиции на станции Нур-Султан по ст. 273 УК РК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Проводится расследование. пресс-служба ДП на транспорте

В ведомстве отметили, что другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК.

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