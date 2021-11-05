Ольга Бузова может ослепнуть

Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию по коррекции зрения, так как большой риск потерять зрение - Бузова.

Российская телеведущая, актриса, певица и экс-участница скандального проекта "Дом-2" Ольга Бузова рассказала, почему до сих пор не сделала операцию по коррекции зрения, передает Zakon.kz.

У меня большой минус, и я не могу делать операцию (по коррекции зрения. – Прим. ред.) по медицинским показаниям, – ответила она в Instagram-Stories на вопрос подписчика о зрении.

Я никогда не была беременна и пока не рожала. Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после, – уточнила Бузова.

Также певица рассказала своим фолловерам, о чем она мечтает, вредных привычках, трех главных "нет" в отношениях с мужчиной и о том, как поддерживает фигуру.

Вместе с тем Бузова ответила на вопрос, были ли у нее какие-нибудь пластические операции.

Нет. Научилась любить и принимать себя такой, какая есть. Но над телом работаю всегда в спортзале. И "качаю" мозги, – написала певица.

Кроме того, Бузову попросили показать детские фотки.

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