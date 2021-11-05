Сколько вакцин от коронавируса разработали казахстанские ученые 

Самой известной среди них является инактивированная вакцина QazVac.

Пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) МОН РК, передает Zakon.kz.

Самой известной среди них является инактивированная вакцина QazVac, эффективность которой доказана клиническими исследованиями. Также ученые разработали одну субъединичную, две рекомбинантные и одну живую вакцины.

Во время пандемии мы начали разработку нескольких кандидатных вакцин от коронавируса сразу на пяти платформах. Это инактивированная вакцина QazVac, субъединичная вакцина QazCOVAC-P на основе белка вируса, две рекомбинантные вакцины и одна живая вакцина. Субъединичная вакцина QazCOVAC-P проходит клинические исследования. Первая фаза исследований на 44 добровольцах завершена, сейчас проводится вторая фаза клинических исследований на 200 волонтерах. Ранее вакцина QazCOVAC-P успешно прошла доклинические исследования на лабораторных животных, в том числе на обезьянах макаки-резусы, – сказала генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, доктор биологических наук, профессор Кунсулу Закарья.

Субъединичная вакцина QazCOVAC-P состоит из белка вируса и масляного компонента. Испытания прошли на добровольцах старше 18 лет, и на данном этапе вакцина подтвердила свою безопасность.

Разработанные учеными рекомбинантные вакцины на основе каприпоксвируса и вируса гриппа пока не имеют наименований. Первая рекомбинантная вакцина проходит доклинические испытания на лабораторных животных, вторая – на стадии получения экспериментальных образцов и разработки стандартных методик изготовления и контроля.

Живая вакцина создана на основе ослабленного вируса SARS-CoV-2 и стабилизирующих компонентов. Проведено более 150 пассажей для получения аттенуированного штамма. Сейчас вакцина проходит проверку иммунобиологических свойств, также ученые разрабатывают стандартную методику изготовления живой вакцины. Препарат прошел испытания на лабораторных животных и, по предварительным данным, вакцина безопасна и высокоиммуногенна, – сообщили в пресс-службе МОН РК.

Читайте также: В Казахстане разработали вакцину против COVID-19 для кошек

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!