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Новый год близко – астанчане выкопали елки в Риддере

Фото: пресс-служба ДП 5 ноября 2021, 15:43

Начато досудебное расследование.

Астанчане незаконно выкопали 34 елки в Риддере, сообщает Zakon.kz.

Четыре жителя Нур-Султана были задержаны 26 октября.

Мужчины без соответствующих документов выкопали деревья породы "сибирская ель" в количестве 34 штук. Одним из подозреваемых является 53-летний житель Риддера, который все и организовал, – уточнили в ДП региона.

Начато досудебное расследование.

Все лица установлены, вещественные доказательства изъяты, устанавливается сумма причиненного ущерба. Им грозит до пяти лет лишения свободы, – заявил начальник полиции области Сагат Мадиев.

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