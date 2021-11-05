Токаеву рассказали, как повысить обороноспособность государства

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В свою очередь, глава государства дал ряд конкретных поручений.
Касым-Жомарт Токаев провел стратегические командно-штабные военные учения, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве обороны под руководством президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные стратегические командно-штабные военные учения, – говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.
Руководители государственных органов доложили президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства.
По итогам учений глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил РК, – отмечено в публикации.
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