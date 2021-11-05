Вкусные правила, уходящие корнями в историю

Публикуйте интересные факты или рецепты, размещайте видео готовки забытых казахских блюд на своих страничках в соцсетях.

Мы уже писали о проекте "По вкусным правилам", который запустил мобильный оператор Tele2, отмечающий свое десятилетие в Казахстане. В каждом из выпусков зрителей знакомят с рецептами, которые собраны в аулах, подключенных к интернету по программе "250+".

Напомним, что в рамках реализации этой программы к высокоскоростному интернету была подключена почти тысяча СНП с населением от 250 человек. Кроме того, в выпусках много полезной информации об истории нашего народа.

В качестве эксперта в проекте задействован настоящий фанат истории Казахстана Нуркожа Ерсайын, который может часами рассказывать удивительные факты из жизни номадов.

Многие интересуются, какая же связь между историей и едой? А ведь наши предки даже не начинали обсуждение вопросов и новостей, не накормив своего гостя досыта. В наших выпусках мы рассказываем про блюда, которые могли храниться месяцами, или те, что, напротив, готовились сразу после разделки туши, говорим про блюда, подававшиеся молодоженам, и про те, которыми угощали сватов. Раскрывая сакральный смысл всех этих блюд, мы глубже познаем быт и менталитет нашего народа в древности. Когда понимаешь, как строились взаимоотношения в те времена, картина исторических событий становится более яркой и понятной. Хорошо, что с развитием интернета информации об этом стало еще больше. Спасибо программе "250+", благодаря которой сотни сел получили доступ к качественному интернету, – отмечает эксперт-историк Нуркожа.

Помимо истории и этнографии, наш собеседник увлекается орнитологией. Он не только знает все о птицах, но и применяет знания на практике, собственноручно выращивая различных птенцов из семейства соколиных. Один из его питомцев часто появляется на съемках проекта "По вкусным правилам".

Сокол пустельга по кличке Сенім – всеобщий любимец на съемочной площадке. Он главный дегустатор мяса. Если съел с аппетитом, значит, все получится, блюдо на выходе тоже будет вкусным! Ловчие птицы испокон веков были помощниками кочевников в охоте. Не зря беркут изображен на нашем флаге. Наши предки – первые, кто начал охотиться с птицами. Были времена, когда в тяжелые годы один беркут и беркутчи могли прокормить целый аул! Представляете, в казахском языке есть название для каждого пера и когтя беркута, ведь все используется по назначению, – подчеркнул наш собеседник.

В одном из выпусков "По вкусным правилам" Нуркожа рассказывал про то, как домашний скот делится на животных с холодным и горячим дыханием. Мало кто знает, что к первой категории относятся овцы и верблюды, а ко второй – лошади и козы. Соответственно, мясо "горячих" животных было принято употреблять в пищу зимой, а "холодных" – летом. И таких фактов у знатока обычаев и традиций – сотни.

Проект "По вкусным правилам" от Tele2 – это не только интересные рецепты. В нем вы почерпнете знания об истории и традициях кочевников, ведь многие обычаи и важные события в нашей истории тесно связаны с застольями. И от того, какое блюдо будет украшать это застолье, зависели судьбы целых народов. Узнав забытые рецепты нашей национальной кухни, приготовив по ним блюдо, вы не просто прикасаетесь к истории, а становитесь ее частью, – добавляет Нуркожа Ерсайын.

Вы тоже можете делиться своими знаниями, которые помогут сделать проект "По вкусным правилам" еще интереснее. Публикуйте интересные факты или рецепты, размещайте видео готовки забытых казахских блюд на своих страничках в социальных сетях по хэштегу #ПоВкуснымПравилам. Самые интересные кулинарные находки попадут в проект и будут отмечены подарками от Tele2.

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