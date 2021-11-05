Кафедру гражданской защиты создадут в Национальном университете обороны Елбасы

Кафедра создается путем уменьшения штатной численности МЧС на 8 единиц

Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило проект постановления правительства "О создании кафедры гражданской защиты в Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, сообщает Zakon.kz.

Создать в республиканском государственном учреждении "Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы" Министерства обороны Республики Казахстан кафедру гражданской защиты в количестве 8 единиц постоянного состава за счет лимита штатной численности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, – говорится в документе.

Как отмечает МЧС, кафедра "Гражданская защита" создается путем уменьшения штатной численности МЧС на 8 единиц с расходами на их содержание в общей сумме 76 797 тыс. тенге (2022 г. – 24 125 тыс. тенге; 2023 г. – 26 336 тыс. тенге; 2024 г. – 26 336 тыс. тенге).

В результате разницы должностных окладов по должностям территориальных органов и подведомственных учреждений для реализации предлагаемых мер потребуются дополнительные финансовые затраты из республиканского бюджета на 2022-2024 годы в сумме порядка 489 млн тенге (2022 г. – 117 млн тенге, 2023 г. - 186 млн тенге, 2024 г. – 186 млн тенге), – говорится в пояснительной записке.

Учитывая, что законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" в настоящее время находится на рассмотрении Сената Парламента РК, вопрос перераспределения бюджетных средств будет проработан в рамках уточнения республиканского бюджета 2022 года.

Как считают в МЧС, создание кафедры "Гражданская защита" на базе Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Министерства обороны позволит повысить уровень подготовленности руководящего состава МЧС и расширить направление их подготовки.

Сейчас подготовка руководящего состава МЧС по программам послевузовского образования (магистратура, докторантура) осуществляется только на базах Академий государственной противопожарной службы и гражданской защиты МЧС России.

Обучение офицеров планируется осуществлять по квалификациям "Управление оперативно-стратегического уровня", "Управление оперативно-тактическая гражданской обороны" и "Вооружение и военная техника".

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 ноября.

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