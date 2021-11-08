Jusan Bank признан лучшим банком Казахстана в 2021 году

Ежегодно в премии принимают участие комании из порядка шестидесяти стран мира.

По итогам международного конкурса Banking Awards - 2021 финансового издания CFI.co, Jusan Bank назван лучшим банком Казахстана в 2021 году ("Best Bank – Kazakhstan 2021"). Премия учреждена авторитетным британским изданием Capital Finance International, специализирующимся уже более десяти лет на освещении важных событий в области экономики и финансов.

При отборе претендентов редакция Capital Finance International отметила активное применение Jusan Bank новшеств в сфере технологий и инноваций, что по их мнению оказало существенное влияние на развитие местного рынка финансовых услуг.

Эксперты, вошедшие в состав жюри CFI.co Banking Awards – 2021, также положительно оценили динамику ключевых финансовых показателей Jusan Bank в течение последних двух лет.

Менеджмент Jusan успешно реализует новую стратегию развития, в результате чего за короткий период добился впечатляющих финансовых результатов. Банк постоянно совершенствует цифровые технологии, чтобы улучшить качество и доступность услуг, расширить линейку продуктов и помочь своим клиентам в достижении их финансовых целей. Все это создает очень привлекательное предложение для клиентов и способствует росту доверия к финансовому учреждению среди корпоративного сегмента и населения в целом, - говорится в экспертном заключении жюри Capital Finance International.

Среди всех казахстанских банков Jusan Bank стал первым отечественным фининститутом, отмеченным премией от Capital Finance International. Ежегодно в премии принимают участие компании из порядка шестидесяти стран мира.

В текущем 2021 году командой банка реализован целый ряд значимых проектов по расширению услуг и продуктов в цифровой экосистеме Jusan. Для нас важно, что это видят и ценят наши клиенты – всего за два года с момента запуска мобильного приложения Jusan сегодня им активно пользуются уже более 700 тыс. клиентов, а система-интернет банкинга Jusan Business только за год набрала более 41 тыс. пользователей среди субъектов малого и среднего бизнеса, - комментирует Айбек Кайып, председатель правления Jusan Bank. – Полученная премия от Capital Finance International и престижный статус Лучшего Банка Казахстана по итогам этого года является признанием результативной работы всей нашей команды и лучший подарок для Jusan в предверии профессионального праздника - Дня национальной валюты!

Среди других отмеченных важных событий: завершение присоединения АТФБанка к Jusan Bank, приобретение доли в активах оператора мобильной связи Kcell, а также сокращение доли просроченной задолженности свыше 90 дней в кредитном портфеле банка более чем в 3,5 раза и как следствие значительное улучшение качества портфеля активов. По состоянию на 1 сентября совокупный объем активов Jusan Bank превысил 2,7 трлн тенге, что обеспечивает банку по данному показателю 4 позицию в общем рейтинге среди всех казахстанских банков.

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