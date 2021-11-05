Астанчанин инсценировал кражу 350 тыс. долларов

Мужчина инсценировал кражу крупной суммы из салона автомашины.

Житель Нур-Султана инсценировал кражу 350 тысяч долларов, чтобы не отдавать долг, передает Zakon.kz.

42-летний мужчина обратился c заявлением в полицию, рассказав, что в его автомобиле Lexus разбили заднее стекло и из салона украли сумку с большой суммой денег.

По его словам, в сумке находились 350 тысяч долларов США.

Очевидцы предоставили видеозапись с места совершения преступления, где зафиксировано, как со стороны машины бежит неизвестный мужчина с сумкой в руках. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявивший о преступлении мужчина сам инсценировал кражу из салона автомашины, – говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

Отмечается, что на такой шаг астанчанина подтолкнул огромный долг, который он взял у своей знакомой. Чтобы уклониться от возврата денег, он придумал преступный план, нашел знакомого, который согласился на роль исполнителя. Они обговорили детали и время инсценировки кражи, а также пути отхода.

За заведомо ложный донос организатора инсценировки водворили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование, – рассказал заместитель начальника ДП Нур-Султана Айдос Рысбаев.

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